Santos vs Atlante se enfrentan en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 31 de agosto a las 19:06 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: Santos vs Atlante
- Fase: Jornada 5 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 31 de agosto de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM
- Transmisión: Fox One y Tubi
Santos vs Atlante: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
Santos vs Atlante se enfrentarán el lunes 31 de agosto en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Santos vs Atlante: Horario para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
A las 19:06 horas rodará el balón en el Santos vs Atlante en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.
Santos vs Atlante: ¿Dónde ver el partido de la Liga Femenil BBVA?
El Santos vs Atlante será transmitido por las plataformas de Fox One y Tubi, en el cierre de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.
- Partido: Santos vs Atlante
- Fase: Jornada 5 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 31 de agosto de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM
- Transmisión: Fox One y Tubi