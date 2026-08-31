Santos vs Atlante se enfrentan en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 31 de agosto a las 19:06 horas por Fox One y Tubi.

Partido: Santos vs Atlante

Fase: Jornada 5 Liga MX Femenil

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Lunes 31 de agosto de 2026

Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio TSM

Transmisión: Fox One y Tubi

Santos vs Atlante: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

Santos vs Atlante se enfrentarán el lunes 31 de agosto en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Santos vs Atlante: Horario para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

A las 19:06 horas rodará el balón en el Santos vs Atlante en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.

Santos vs Atlante: ¿Dónde ver el partido de la Liga Femenil BBVA?

El Santos vs Atlante será transmitido por las plataformas de Fox One y Tubi, en el cierre de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.