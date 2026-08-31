FC Barcelona vs Rayo Vallecano cerraron este lunes 31 de agosto la Jornada 3 de LaLiga, en partido que terminó a favor del equipo culé, que recuperó el liderato de LaLiga.
Con el objetivo de recuperar el liderato de LaLiga, el FC Barcelona recibió al Rayo Vallecano, y tras un partido en el que tuvo que remontar, el marcador terminó a favor de la causa local.
Marcador final: FC Barcelona 5-2 Rayo Vallecano
FC Barcelona vs Rayo Vallecano: Así se definió el partido de la Jornada 3 de LaLiga
El partido de la Jornada 3 de LaLiga FC Barcelona vs Rayo Vallecano arrancó con un sorpresivo gol a favor del equipo visitante.
El FC Barcelona se recuperó antes de irse al descanso de medio tiempo y le dio vuelta al partido.
Sin embargo, el Rayo Vallecano peleó hasta el final haciendo más cerrado el marcador.
Así llegaron los goles que definieron el partido FC Barcelona vs Rayo Vallecano:
- Minuto 12: Gol de Sergio Camello para poner el FC Barcelona 0-1 Rayo Vallecano
- Minuto 19: Gol de Rapinha para emparejar el marcador FC Barcelona 1- Rayo Vallecano
- Minuto 21: Gol de Lamine Yamal para darle la ventaja al FC Barcelona 2-1 Rayo Vallecano
- Minuto 51: Florian Lejeune marca autogol poniendo el duelo FC Barcelona 3-1 Rayo Vallecano
- Minuto 59: Gol de Sergio Camello para acercar al Rayo Vallecano 2-3 FC Barcelona
- Minuto 71: Gol de Rapinha para colocar el FC Barcelona 4-2 Rayo Vallecano
- Minuto 90: Gol de Lamine Yamal, su segundo de la noche para poner el 5-2
¿Cuándo vuelven a jugar FC Barcelona y Rayo Vallecano en LaLiga?
El FC Barcelona volverá a jugar en LaLiga el domingo 6 de septiembre visitando al Valencia en partido de la Jornada 4.
Rayo Vallecano recibirá al Racing de Santander el sábado 5 de septiembre, como parte de la Jornada 4 de LaLiga.