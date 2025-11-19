La historia de naturalizados en las selecciones nacionales de futbol no es nueva, y muchos han ganado el Mundial de la FIFA sin defender a su país de origen; te contamos uno a uno quiénes son los futbolistas de este tipo.

La lista de futbolistas naturalizados en selecciones nacionales es larga y, cuando uno de ellos sale campeón en el Mundial de la FIFA, la historia toma tintes de hazaña.

Uno a uno los futbolistas naturalizados que han ganado el Mundial de la FIFA

Desde la Italia de 1934 llena de futbolistas argentinos naturalizados, hasta el Francia del 2018 con algunos jugadores provenientes de países africanos, varios representativos campeones cuentan en su historia con jugadores que cambiaron de bandera.

Rumbo al Mundial 2026, y de acuerdo a información compartida por la FIFA, hagamos un repaso por los campeones del mundo que nacieron en un país diferente al que terminaron representando.

Los primeros naturalizados en la historia del futbol que fueron campeones con una selección distinta a la de su país de origen, vistieron la camiseta de Italia en el Mundial de 1934.

Attilio Demaria (Argentina)

Enrique Guaita (Argentina)

Luis Monti (Argentina)

Raimundo Orsi (Argentina)

Anfilogino Guarisi (Brasil)

Felice Borel (Francia)

Mario Varglien (Imperio austrohúngaro)

En el Mundial de Francia 1938, Italia repitió como campeón y tuvo en sus filas a varios futbolistas naturalizados

Miguel Andreolo (Uruguay)

Uruguay en 1950

Ernesto Vidal (Reino de Italia, ahora Croacia)

La poderosa Alemania también ganó el Mundial de la FIFA con futbolistas naturalizados

En el Mundial de Suiza 1954, la República Federal de Alemania se coronó con un par de futbolistas naturalizados en su plantel.

Richard Herrmann (Polonia)

Josef Posipal (Rumanía)

Veinte años más tarde, la mismas República Federal de Alemania se coronó en el Mundial 1974 con un futbolista de origen belga en su selección.

Herbert Wimmer (Bélgica)

Italia repite como campeón del Mundial de FIFA con más naturalizados

En el Mundial de 1982, la selección de Italia ganó su segundo Mundial de la FIFA con un futbolista naturalizado en la cancha.

Claudio Gentile (Libia)

Francia se coronó en el Mundial de 1998 con dos futbolistas naturalizados destacados en su representación.

Marcel Desailly (Ghana)

Patrick Vieira (Senegal)

Cabe señañar que Christian Karembeu y Lilian Thuram ayudaron a Francia a ganar ese torneo, pero ellos nacieron en Nueva Caledonia y Guadalupe, respectivamente, regiones francesas de ultramar.

Mauro Camoranesi, de la Liga MX al campeonato del mundo con Italia

El argentino Mauro Camoranesi aprovechó la posibiidad de naturalizarse para jugar con Italia en el Mundial de la FIFA de 2006.

El exjugador de Cruz Azul en la Liga MX, fue uno de los dos naturalizados que se coronaron con Italia en el Mundial 2006.

Mauro Camoranesi (Argentina)

Simone Perrotta (Inglaterra)

Alemania y Francia vuelven a coronarse en el Mundial de la FIFA con futbolistas naturalizados

Dos futbolistas naturalizados de origen polaco ayudaron a la selección de Alemania a ganar el Mundial de la FIFA celebrado en el 2014.

Miroslav Klose (Polonia)

Toni Kroos (República Democrática de Alemania)

Lukas Podolski (Polonia)

Hay que destacar que, Toni Kroos nació en la República Democrática de Alemania nueve meses antes de su reunificación con Alemania Occidental.

La selección de Francia es la más reciente en coronarse como campeona del Mundial de la FIFA, alineando a futbolistas naturalizados, lo hizo en el 2018.