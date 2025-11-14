Brasil y Guadalajara tienen un pasado que derivó en un campeonato del mundo. Estos dos se pueden volver a juntar en el Mundial 2026, pues revelaron que ya fueron a visitar a la Perla Tapatía.

Faltan 209 días para el Mundial 2026, y las selecciones comienzan a ver en dónde van a hacer sus campamentos. Es cierto, todavía no pasa el sorteo que definirá los partidos, pero Brasil ya se adelantó.

México contará con las sedes de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Así que es muy posible que veamos selecciones top en estos estados, o incluso en otros, para utilizar las instalaciones de clubes de la Liga MX.

Por lo pronto, las de Chivas y Atlas se sabe que ya están en disposición del país que quiera albergar. Seguramente, Guadalajara y Zapopan serán de las más solicitadas, pues la movilidad es más fácil que en las otras grandes urbes.

¿Brasil en Guadalajara? Revelan que la Verdeamarela quiere la Perla Tapatía como campamento en el Mundial 2026

Brasil ya tiene su boleto para el Mundial 2026, se clasificó quinto en las eliminatorias de la Conmebol, aunque con los mismos puntos que el tercero y cuarto lugar.

El periodista de Guadalajara, Raymundo González, ha informado que la delegación de Brasil ya vino un par de veces a Guadalajara para ver las instalaciones, incluso gente de la FIFA.

Por lo que es posible un reencuentro entre la Perla Tapatía y la Verdeamarela, tal como pasó México 1970.

La vez que Brasil se quedó en Guadalajara en México 1970; fue la casa de Pelé

Para la Copa del Mundo de 1970, la Selección de Brasil se quedó en Guadalajara casi todo el torneo. Llegaron primero a Guanajuato, y después se enamoraron de la Perla Tapatía.

Brasil se quedó en las Suites Caribe, lo que hoy es Guadalajara Plaza. Se dice que en ese lugar, se veía a un Pelé muy a gusto en el que tocaba guitarra, mientras sus compañeros hacían otras cosas. El equipo entrenaba en el Club Providencia.

En esta pequeña ciudad, la Canarinha jugó la mayoría de sus partidos, hasta que tuvo que viajar al Distrito Federal para la Final, en la que por supuesto, fueron campeones.