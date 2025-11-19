Sin duda, uno de los mejores fichajes en la historia de la Liga MX fue Paulinho con Toluca. El rendimiento del delantero ya lo puso en la mira del DT de Portugal, y podría ir al Mundial 2026.

Paulinho ni si quiera necesitó tiempo de adaptación, desde su primer temporada con Toluca demostró que era diferente a todos. Ahora ya tiene 3 campeonatos de goleo, sí, en 3 torneos.

Además, se debe decir que uno de los puntos débiles de Portugal es la delantera. Es decir, es la posición en donde más dudas existen, pues no hay un jugador que sea indiscutible.

De Toluca al Mundial 2026: DT de Portugal habla de una posible convocatoria de Paulinho

Portugal ya está instalada en el Mundial 2026, se clasificó caminando, con Cristiano Ronaldo como su delantero. Es cierto, el de Al Nassr parece que será el titular, pero no tiene un claro sustituto, además se podría perder el primer partido de la justa.

Es por eso que el DT de Portugal, Roberto Martínez se ha fijado en otros delanteros que podría llevar al Mundial 2026, y sí, uno de ellos es Paulinho del Toluca.

“Tenemos tres delanteros que son opciones para jugar ahora mismo, pero lo más importante es mantener el mismo nivel, y la decisión se tomará el 20 de marzo. Paulinho es uno de los jugadores que hemos estado siguiendo y nos gusta mucho lo que está haciendo”, comentó Martínez.

Paulinho tiene que competir contra André Silva y Fábio Silva por un cupo, jugadores que se encuentran en Europa. También se debe decir que el futbolista del Toluca apenas ha participado en 3 partidos con su selección absoluta.

Cristiano Ronaldo y Roberto Martínez en la selección de Portugal. (Martin Meissner / AP)

Los números de Paulinho con Toluca que lo pueden llevar a la Selección de Portugal

3 torneos, 3 campeonatos de goleo en la Liga MX, es lo que podría definir a Paulinho con Toluca. Desde el día uno demostró que era diferente.

Paulinho tiene 61 partidos con Toluca, en estos ha marcado 44 goles y 10 asistencias. Aunque lo más importante es que ya ganó un título de Liga MX.