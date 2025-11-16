El partido que todo aficionado mexicano esperaba por fin se hará realidad, pues luego de la clasificación de Portugal al Mundial 2026, el duelo México vs Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca es un hecho.

México vs Portugal será un duelo que marcará el regreso del coloso de Santa Úrsula y la histórica primera visita de Cristiano Ronaldo a territorio mexicano.

Cristiano Ronaldo pisará por primera vez en su carrera el Estadio Azteca, en lo que será uno de los partidos más mediáticos en la historia reciente del coloso de Santa Úrsula y lo hará después de haber sido expulsado en el partido contra Irlanda, correspondiente a las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026.

Se confirma el México vs Portugal en el Estadio Azteca previo al Mundial 2026; Cristiano Ronaldo visitará nuestro país

La clasificación de la Selección de Portugal no solo les dio el pase al Mundial 2026, también provocó que quedaran libres para jugar en el mes de marzo contra México en el Estadio Azteca.

Luego de sellar su boleto al Mundial 2026, Portugal confirmó su visita a Norteamérica con dos juegos de élite, pues el 25 de marzo se enfrentarán a Estados Unidos y posteriormente, el 28 de marzo ante México, a falta de que se haga oficial.

Esto fue anunciado por David Medrano a través de sus redes sociales donde dio por hecho el enfrentamiento de Portugal ante México y Estados Unidos.

“CONFIRMADO. Con la calificación de Portugal al Mundial 2026 se confirma que los lusitanos el 28 de marzo estarán en la reinauguración del Estadio Azteca vs México y 3 días antes jugarán en USA contra Estados Unidos”, escribió el periodista en su cuenta de X.

México jugaría contra Lionel Messi y Argentina

México no solo enfrentaría a Portugal y Cristiano Ronaldo antes del Mundial 2026, pues Chiqui Tapia, presidente de la AFA, reveló que ya está cerrado el duelo México vs Argentina.

El presidente de la Federación Argentina dijo que el juego entre Lionel Messi y compañía contra México se disputaría 15 días antes del inicio del Mundial 2026.