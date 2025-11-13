Cristiano Ronaldo ha conseguido vigente pese a ser un jugador veterano y actualmente, busca alcanzar los mil goles en su carrera profesional. La actividad tanto con Al-Nassr como con la Selección de Portugal es clave para lograr ese último gran reto, por lo que el Mundial 2026 podría ser un escenario que lo acerque a conseguirlo.

Y precisamente sobre el Mundial, Cristiano Ronaldo habló en un foro sobre turismo en Arabia Saudita en el que confesó que esta será su última Copa del Mundo debido a que tiene ya una edad que lo lleva a aceptar que pensar en llegar al 2030 n será posible.

“Definitivamente sí (será su último Mundial). Tendré 41 años y creo que ese será el momento clave en la gran competición”, dijo Cristiano Ronaldo respecto a su última Copa del Mundo en el certamen que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

El retiro de Cristiano Ronaldo estaría cerca

En ese mismo tenor, Cristiano Ronaldo reveló que el momento del retiro no está muy lejos toda vez que confesó que este podría suceder dentro de uno o dos años. Por ahora, aseguró que se siente rápido, ágil y disfruta el momento que atraviesa en el futbol árabe.

“El momento es bueno, me siento muy bien en este momento, marco goles, todavía me siento rápido y ágil, estoy disfrutando con la selección y en el Al-Nassr, pero, seamos honestos, cuando me refiero a ‘pronto’ es probablemente uno o dos años”, confesó Cristiano Ronaldo sobre su retiro.

De tal forma, entre el 2026 y 2027 podría llegar el momento en el que el astro portugués le diga adiós a las canchas y seguramente deseará hacerlo con los mil goles en su haber, una marca que luce muy difícil de igualar en la actualidad.

Cristiano Ronaldo se iría en paz con el futbol

En un momento de reflexión, Cristiano Ronaldo afirmó que se siente orgulloso de lo que ha hecho en el futbol y las marcas establecidas a lo largo de 25 años de carrera, por lo que hoy se enfoca únicamente en disfrutar lo que vive.

“He estado en el juego durante los últimos 25 años. Hice de todo. Tengo muchos récords en diferentes escenarios, en los clubes y también en las selecciones nacionales. Estoy muy orgulloso, así que vamos a disfrutar el momento, vivir el momento”, compartió Cristiano Ronaldo.

Al final, el delantero habló de su hijo, quien inicia su camino en el futbol y sobre él, Cristiano Ronaldo aceptó que le gustaría que lo superara en caso de que su deseo sea seguir en el mundo del balompié.

“Como seres humanos, no queremos que nadie sea mejor que nosotros. Pero en mi caso, si mis hijos llegan a ser mejores que yo, jamás sentiré celos de ellos, créanme. Como padre, estoy aquí para ayudarlo a ser lo que quiera ser”, sentenció.