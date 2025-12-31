Los cambios no cesan en Fox Sports México, una leyenda de los micrófonos se despide tras 17 años en la empresa. El histórico comentarista dice adiós para emprender nuevos retos, así lo comunicó a través de sus redes sociales.

Fue mediante un video publicado en sus redes sociales que un histórico comentarista le dijo adiós a Fox Sports. En una nueva y sensible baja para la polémica empresa.

¿Qué comentarista de Fox Sports se despidió de la empresa?

Luis Manuel ‘Chacho’ López fue el comentarista que le dijo adiós a Fox Sports luego de 17 años en la empresa. Su liderazgo y estilo acompañó al deporte motor y hoy se despide como una leyenda de los micrófonos.

“Quiero contarles que finalizó mi contrato con Fox Sports después de 16 años, los más divertidos y sensacionales de mi vida, agradezco por ello. Estuve en muchos Grandes Premios y grandes eventos también”, señaló Chacho en un video publicado en sus redes sociales.

“Principalmente quiero agradecerles a todos ustedes, amigos, que me permitieron acompañarlos en las pantallas de Fox. Mil gracias a todos los reporteros, periodistas, comentaristas, narradores, pilotos, productores, camarógrafos, ingenieros, técnicos y directivos con quienes pude compartir y aprender”, puntualizó el comentarista de Fórmula 1.

Un mensaje de agradecimiento para todos ustedes y para @FOXSportsMX pic.twitter.com/MP2WrYdQAx — Luis Manuel López (@chacho_lml) December 31, 2025

¿Qué seguirá en la carrera de Luis Manuel ‘Chacho’ López?

En su despedida de Fox Sports, Luis Manuel Chacho López señaló que “pronto habrá noticias”, por lo que se espera que inicie una nueva aventura en otra televisora.

Si se toma en cuenta que Sky Sports asumió los derechos de transmisión de la Fórmula 1, se espera que sea esa la nueva casa de Luis Manuel Chacho López.

La Fórmula 1 dejará Fox Sports y se mudará a Sky Sports

Fox Sports no sólo ha perdido comentaristas también se ha quedado sin importantes eventos deportivos, la Fórmula 1 también se despidió de la empresa y a partir de la próxima temporada será transmitida por Televisa.

Algunas de las carreras de la Fórmula 1 serán transmitidas por televisión abierta, pero la mayoría de las carreras pasarán en exclusiva por Sky Sports, la alianza ya fue anunciada y será hasta que finalice la temporada 2028.