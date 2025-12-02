La Semana 14 de la NFL llega con grandes y te compartimos la guía completa incluidas las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos en vivo en México.
Después de la Semana 13 de la NFL, en la que Patriots se convirtió en el primer equipo en alcanzar 11 victorias en la temporada, continúan las acciones con la Semana 14.
NFL Semana 14: Horario y dónde ver el primer partido el jueves 4 de diciembre
La Semana 14 de la NFL arranca con la visita de los Cowboys al Ford Field para enfrentar a los Lions, el jueves 4 de diciembre.
Cowboys vs Lions
- Semana: 14 de la NFL
- Fecha: Jueves 4 de diciembre de 2025
- Hora: 19:15 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports
NFL Semana 14: Horario y dónde ver los partidos del domingo 7 de diciembre
La actividad de la Semana 14 de la NFL continúa el domingo 7 de diciembre con la mayoría de los partidos, te damos todos los detalles de horarios y canales para ver la actividad.
Titans vs Browns
- Semana 14 de la NFL
- Fecha: Domingo 7 de diciembre de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Seahawks vs Falcons
- Semana 14 de la NFL
- Fecha: Domingo 7 de diciembre de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Steelers vs Ravens
- Semana 14 de la NFL
- Fecha: Domingo 7 de diciembre de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports
Bengals vs Bills
- Semana 14 de la NFL
- Fecha: Domingo 7 de diciembre de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ViX
Colts vs Jaguars
- Semana 14 de la NFL
- Fecha: Domingo 7 de diciembre de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports
Commanders vs Vikings
- Semana 14 de la NFL
- Fecha: Domingo 7 de diciembre de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Bills vs Jets
- Semana 14 de la NFL
- Fecha: Domingo 7 de diciembre de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Saints vs Buccaners
- Semana 14 de la NFL
- Fecha: Domingo 7 de diciembre de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Vikings vs Seahawks
- Semana 14 de la NFL
- Fecha:Domingo 7 de diciembre de noviembre de 2025
- Horario: 15:05 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports
Broncos vs Raiders
- Semana 14 de la NFL
- Fecha: Domingo 7 de diciembre de noviembre de 2025
- Horario: 15:05 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports
Rams vs Cardinals
- Semana 14 de la NFL
- Fecha: Domingo 7 de diciembre de noviembre de 2025
- Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Canal 9
Bears vs Packers
- Semana 14 de la NFL
- Fecha: Domingo 7 de diciembre de noviembre de 2025
- Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports
Texans vs Chiefs
- Semana 14 de la NFL
- Fecha: Domingo 7 de diciembre de noviembre de 2025
- Horario: 19:20 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN y Disney+
NFL Semana 14: Hora y canal para ver el Monday Night
Con un partido termina el lunes 8 de diciembre la actividad de la Semana 13 de la NFL, en el Monday Night.
Eagles vs Chargers
- Semana 14 de la NFL
- Fecha: Lunes 8 de diciembre de 2025
- Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN y Disney+