La Semana 14 de la NFL llega con grandes y te compartimos la guía completa incluidas las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos en vivo en México.

Después de la Semana 13 de la NFL, en la que Patriots se convirtió en el primer equipo en alcanzar 11 victorias en la temporada, continúan las acciones con la Semana 14.

NFL Semana 14: Horario y dónde ver el primer partido el jueves 4 de diciembre

La Semana 14 de la NFL arranca con la visita de los Cowboys al Ford Field para enfrentar a los Lions, el jueves 4 de diciembre.

Cowboys vs Lions

Semana: 14 de la NFL

Fecha: Jueves 4 de diciembre de 2025

Hora: 19:15 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports

NFL Semana 14: Horario y dónde ver los partidos del domingo 7 de diciembre

La actividad de la Semana 14 de la NFL continúa el domingo 7 de diciembre con la mayoría de los partidos, te damos todos los detalles de horarios y canales para ver la actividad.

Titans vs Browns

Semana 14 de la NFL

Fecha: Domingo 7 de diciembre de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Seahawks vs Falcons

Semana 14 de la NFL

Fecha: Domingo 7 de diciembre de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Steelers vs Ravens

Semana 14 de la NFL

Fecha: Domingo 7 de diciembre de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports

Bengals vs Bills

Semana 14 de la NFL

Fecha: Domingo 7 de diciembre de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: ViX

Colts vs Jaguars

Semana 14 de la NFL

Fecha: Domingo 7 de diciembre de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports

Commanders vs Vikings

Semana 14 de la NFL

Fecha: Domingo 7 de diciembre de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Bills vs Jets

Semana 14 de la NFL

Fecha: Domingo 7 de diciembre de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Saints vs Buccaners

Semana 14 de la NFL

Fecha: Domingo 7 de diciembre de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Vikings vs Seahawks

Semana 14 de la NFL

Fecha:Domingo 7 de diciembre de noviembre de 2025

Horario: 15:05 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports

Broncos vs Raiders

Semana 14 de la NFL

Fecha: Domingo 7 de diciembre de noviembre de 2025

Horario: 15:05 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports

Rams vs Cardinals

Semana 14 de la NFL

Fecha: Domingo 7 de diciembre de noviembre de 2025

Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México

Canal: Canal 9

Bears vs Packers

Semana 14 de la NFL

Fecha: Domingo 7 de diciembre de noviembre de 2025

Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports

Texans vs Chiefs

Semana 14 de la NFL

Fecha: Domingo 7 de diciembre de noviembre de 2025

Horario: 19:20 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN y Disney+

NFL Semana 14: Hora y canal para ver el Monday Night

Con un partido termina el lunes 8 de diciembre la actividad de la Semana 13 de la NFL, en el Monday Night.

Eagles vs Chargers