El conflicto entre Grupo Pachuca y Fox Sports parece estar lejos de terminar. Y es que luego de que se diera a conocer que el presidente Jesús Martínez estaba prófugo de la justicia, han venido acciones que han ido desde comunicados en contra de la decisión de las autoridades, hasta la determinación de hacer de conocimiento público la deuda que la televisora tendría con esta institución, la cual ascendería a 100 millones de pesos.

El periodista Ignacio Suárez fue quien confirmó que Grupo Pachuca hará pública la deuda que, específicamente, es de 106 millones de pesos por parte de Fox Sports y no solamente eso, también señaló que a Jesús Martínez le concedieron un amparo para poder seguir con la disputa legal en la que se encuentran.

“Van a hacer pública la deuda de más de 100 millones de pesos que tiene Manuel Arroyo con ellos y van a hacer pública la carta de liberación firmada por la gente de Manuel Arroyo donde por falta de pagos le dicen que pueden contratarse a donde sea, lo que fue parte inicial de la disputa. Estaban a la espera del amparo que ya le fue otorgado a Jesús Martínez para que siga este proceso normal”, comentó.

Equipos de la Liga MX preparan demanda colectiva en contra de Fox Sports

En el mismo informe, el periodista mencionado advirtió que Pachuca, junto con otros equipos de la Liga MX como FC Juárez, Rayados y posiblemente Querétaro o Mazatlán, prepararían una demanda colectiva en la que le exijan a Fox Sports, en la persona de su dueño Manuel Arroyo, el pago de derechos de transmisión pendientes. Incluso, advirtió que al equipo que menos le deben es a Pachuca.

“Se hablaba que, tanto FC Juárez como Rayados, Pachuca y otro equipo, pudieran hacer una demanda colectiva exigiéndole a Manuel Arroyo el pago de los adeudos de los derechos de televisión que les deben desde el 2023 a algunos equipos. El tema va a escalar y si Manuel Arroyo decidió irse por este camino, lo harán por este camino. Negocian una demanda colectiva exigiéndole algo que no es poco porque al que menos le deben es a Pachuca y a los demás les debe mucho más”, dijo Suárez sobre los equipos de la Liga MX que preparan demanda colectiva contra Fox Sports.

Dicho esto, el adeudo de Fox Sports podría incrementar considerablemente si se suman las deudas hacia todos los clubes involucrados en conflicto por derechos de transmisión.

Pensaron que gpo Pachuca @Tuzos se iba a quedar de brazos cruzados 😂😂😂

Metidon de 🍆 que le van a dar a Gpo Lauman @FOXSportsMX y ni 💩 en los intestinos tienen.

Síganla engrosando bola de p3ndejos 😂😂😂😂 pic.twitter.com/BwbOLZ5q8s — Chupete Souza (@ehingon) November 3, 2025

El amparo a Jesús Martínez en la disputa con Fox Sports

Luego de la demanda y orden de aprehensión en contra de Jesús Martínez que viene de raíz con el conflicto con Fox Sports por derechos de transmisión, el propietario de Grupo Pachuca consiguió un amparo a razón de que se violaron los artículos constitucionales 1, 14 y 16, (de la libertad), además del 16 donde se estipula que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sin fundamento”.

Ahora, lo que sigue en el conflicto es que Jesús Martínez deberá presentarse a una audiencia con fecha del próximo 4 de diciembre para continuar con la disputa legal.