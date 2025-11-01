La crisis en Fox Sports no termina, pues a pesar de los esfuerzos por ganar las batallas legales y la pérdida de diversos contenidos, han provocado que exista una nueva ola de despidos en la cadena deportiva.

Fox Sports, propiedad de Grupo Lauman, ha iniciado el mes de noviembre con una nueva y dolorosa ola de despidos en la cadena deportiva, por lo que se observa que poco a poco la empresa va perdiendo ese poder que la caracterizaba para competir con los grandes como ESPN y TUDN.

La noticia de la ola de despidos fue confirmada por exfiguras de Fox Sports como Raúl Orvañanos y Fernando Cevallos, quienes ahora forman parte del canal FOX en Tubi.

¡Siguen los despidos! Fernando Cevallos reporta otro recorte masivo en Fox Sports

En el caso de Fernando Cevallos, quien salió de Fox Sports de Grupo Lauman el pasado mes de agosto, fue uno de los primeros en informar sobre el recorte masivo en la cadena deportiva.

“Siguen los recortes en Grupo Lauman, toda mi solidaridad para mis excompañeros de Fox Sport México que hoy perdieron su trabajo... Una pena”, escribió en su cuenta de X.

Siguen los recortes en Grupo Lauman, toda mi solidaridad para mis excompañeros de @FOXSportsMX que hoy perdieron su trabajo… Una pena — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) November 1, 2025

Por su parte, Raúl Orvañanos, cuya salida de Fox Sports se dio tras 20 años en la televisora deportiva, manifestó su tristeza por la noticia que afecta a sus ex compañeros de la empresa de Grupo Lauman.

“Me acabo de enterar de otro recorte en Fox Sports, me da tristeza por los que fueron mis compañeros”, dijo el narrador en sus redes sociales.

Me acabo de enterar de otro recorte en Foxsports, me da tristeza por los que fueron mis compañeros. — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) October 31, 2025

Crisis en Fox Sports afecta los contenidos deportivos que ofrecen

Pese a que la empresa no ha emitido un comunicado oficial sobre la nueva ola de despidos, Fox Sports no solo pierde a sus colaboradores, pues los contenidos que ofrecía han salido de su programación.

Fox Sports ha visto la salida de sus contenidos deportivos como partidos de Liga MX, la NFL, la UFC y la Fórmula 1.