Con la temporada 2026 cada vez más cerca, la Fórmula 1 ya tiene definido el calendario que marcará el camino previo al arranque de la primera carrera.

A un mes del inicio, las escuderías de la Fórmula 1 ya saben exactamente cuándo y dónde deberán presentarse para comenzar a trabajar en pista.

Los test serán el primer gran filtro del año. En esos días, los equipos pondrán probar sus autos, revisarán el funcionamiento general y buscarán detectar fallas antes de que comiencen las carreras.

Fórmula 1: Estas son las fechas para los test de la temporada 2026

La Fórmula 1 ya tiene trazado el plan previo al arranque de la temporada 2026 y los equipos afinan detalles con un calendario de pruebas ya definido.

El primer test de la Fórmula 1 se llevará a cabo en el circuito de Barcelona, del 26 al 30 de enero de 2026. Ahí, las escuderías tendrán varios días para comenzar la adaptación de sus monoplazas y recopilar los primeros datos importantes.

Posteriormente, la actividad se trasladará a Bahréin, que albergará los dos últimos bloques de pruebas. El segundo test se realizará del 11 al 13 de febrero, mientras que el tercero y definitivo está programado del 18 al 20 de febrero.

Con estas fechas, la Fórmula 1 cerrará su preparación antes del inicio de una temporada que vivirá muchos cambios técnicos y de reglamento.

Fórmula 1 (Andre Penner / AP)

Fórmula 1: ¿Cuándo y a qué hora será la primera carrera del 2026?

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ya tiene punto de partida y será, como es tradición reciente, en Australia.

El Circuito de Albert Park volverá a recibir a la Fórmula 1 para dar el banderazo inicial de la temporada 2026, con una carrera que marcará el inicio de una nueva etapa técnica en la parrilla.

La cita está programada para el sábado 7 de marzo de 2026 a las 22:00 horas, en un horario poco habitual para la afición mexicana.