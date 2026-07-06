Zlatan Ibrahimović elogió el intenso México vs Inglaterra de los octavos de final del Mundial 2026, asegurando que será “un partido del que se hablará por años”.

“Primero que nada… qué partido de fútbol. Por esto la Copa Mundial de la FIFA es el torneo más grande del fútbol. Desde el primer silbato lo tuvo todo: dos penales, una tarjeta roja, decisiones arbitrales controvertidas, goles brillantes e intensidad increíble. Fue el tipo de partido del que la gente hablará durante años”. Zlatan Ibrahimović

El ex delantero sueco y comentarista deportivo reconoció el esfuerzo del Tricolor, que “se va con la cabeza en alto”, y destacó el respeto que la Selección Mexicana se ha ganado como coanfitriona del torneo.

“México no puede abandonar este torneo con lágrimas. Se van con la cabeza bien alta. Antes del partido oí a un aficionado mexicano decir: No importa si ganamos o perdemos. Lo que importa es que le demos al mundo un gran partido”. Zlatan Ibrahimović

Al mismo tiempo, subrayó el coraje de Inglaterra para avanzar a cuartos con un 3-2, bajo la dirección de Thomas Tuchel.

Zlatan Ibrahimović: “El mundo del fútbol respetará a este equipo mexicano”

Entre las palabras de Zlatan Ibrahimović, el ex futbolista habló sobre el respeto que se ha ganado la Selección Mexicana y el propio país como coanfitrión del Mundial 2026.

Reconociendo Zlatan Ibrahimović a las figuras de la Selección Mexicana que marcaron un hito para el país en el Mundial 2026, pues México “lo dio todo”.

Además de reconocer a la afición, Zlatan Ibrahimović habló sobre la admiración y como es que “nunca dejaron de creer” en México.

“Lo hicieron exactamente. Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Edson Álvarez, Santiago Giménez y el resto del equipo lo dieron todo, mientras los aficionados nunca dejaron de creer. El mundo del fútbol respetará a este equipo mexicano”. Zlatan Ibrahimović

“Inglaterra demostró coraje”: Zlatan Ibrahimović

Zlatan Ibrahimović también habló sobre la victoria de Inglaterra ante México, asegurando que los ingleses demostraron coraje al alcanzar la clasificación a cuartos de final en el Mundial 2026 con un marcador 3 - 2.

Además de su admiración por alemán Thomas Tuchel, director técnico de Inglaterra, pues si equipo creé en él.