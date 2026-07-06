El nombre de Gilberto Mora sigue ganando reconocimiento tras su participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

“¡Gracias por dejarlo todo en la cancha! Ánimo, Gil Mora” Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank

El Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, institución donde estudia, le dedicó un emotivo homenaje resaltando su disciplina, esfuerzo y compromiso dentro de la cancha, especialmente tras el partido contra Inglaterra.

A través de redes sociales, el colegio compartió un mensaje de apoyo acompañado de la frase: “¡Gracias por dejarlo todo en la cancha! Ánimo, Gil Mora”, reafirmando el respaldo de su comunidad educativa.

El Colegio de Gilberto Mora, lo felicita por participar en el Mundial 2026 y por el partido de México vs Inglaterra (Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank )

Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank celebra el recorrido de Gilberto Mora

En su mensaje, la el colegio de Gilberto Mora agradeció al futbolista por representar a México “con orgullo y dejando todo en cada jugada”, además de expresar que se siente orgullosa de acompañarlo en cada etapa de su desarrollo personal y deportivo.

“Hoy queremos agradecer a Gilberto Mora por su entrega, dedicación y compromiso dentro de la cancha, representando a México con orgullo y dejando todo en cada jugada” Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank

Fue lo que escribió el colegio de Gilberto Mora en su publicación tras el partido de México vs Inglaterra del pasado 5 de julio.

El reconocimiento concluye con un mensaje de aliento para el mediocampista mexicano:

“En el Colegio Alemán celebramos tu recorrido y estamos orgullosos de acompañarte y apoyarte en cada paso de tu camino. ¡Gracias, Gil!” Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank

Siendo esta una muestra del respaldo que la comunidad educativa de Gilberto Mora mantiene hacia uno de sus alumnos más destacados, quien continúa consolidándose como una de las grandes promesas del futbol mexicano tras su participación en el Mundial 2026.