Thomas Tuchel, director técnico de Inglaterra, aseguró que el partido contra México se sintió como una final por jugarse en el Estadio Azteca pero sobre todo por el nivel de México.

“Nunca se sintió como unos octavos de final, se siente como si hubieran ganado una final. Oímos el silbato final, estuvimos 40 o 45 con 10 hombres, con gran altura, con un equipo fuerte, con un equipo mexicano heroico, por ese nivel tan elevado” Thomas Tuchel. DT Inglaterra

Así lo dijo en conferencia de prensa tras derrotar 3 a 2 a México en el Estadio Azteca donde reconoció que fue un partido de lucha contra varias “adversidades”.

El discurso del entrenador fue de respeto y reconocimiento al rival al señalar que México fue “heroico” y que mostraron “un nivel tan elevado”.

Thomas Tuchel lamenta haber eliminado a México del Mundial 2026 en el Estadio Azteca

Thomas Tuchel lamentó que hayan sido ellos quienes eliminaron al México del Mundial 2026 y en el Estadio Azteca o Estadio Ciudad de México.

“Todo el crédito a Mexico, jugamos contra un equipo fuerte…tengo ganas de decir lo siento que estén fuera del torneo porque vi la pasión de su gente…” Thomas Tuchel. DT Inglaterra

Dijo que es un estadio y un país asombroso, luego de que desde antes del partido varios jugadores, periodistas y aficionados ingleses reconocieron que era una gran hazaña jugar en el legendario Estadio Azteca.

"TENGO GANAS DE DECIRLES LO SIENTO" 🇲🇽💔 Tuchel destacó el gran trabajo de México y casi lamenta haber dejado fuera al Tri. #LaCopaxFSMX@yoshuasb pic.twitter.com/Tmsiw4OFxb — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 6, 2026

Thomas Tuchel reconoce a la afición mexicana

Thomas Tuchel dijo que México fue un equipo fuerte y a la vez reconoció la emoción y pasión de la gente mexicana en las calles.

Internautas mexicanos han reconocido la “caballerosidad” del técnico inglés para reconocer a Mexico.

Inglaterra se tomará unos días libres antes del partido de cuartos de final contra Noruega y la posibilidad de enfrentar a Argentina si ganan ese partido.