Thomas Tuchel es un destacado entrenador alemán de futbol y exjugador con una trayectoria exitosa en la élite europea, actualmente es el director técnico de la selección de Inglaterra.

Se ha destacado por su personalidad competitiva, capacidad táctica y los diversos títulos obtenidos, incluyendo la Champions League.

¿Quién es Thomas Tuchel, DT de Inglaterra?

Thomas Tuchel nació el 29 de agosto de 1973 en Krumbach, Baviera, es un exfutbolista y destacado entrenador profesional de fútbol alemán que actualmente dirige a la selección nacional de Inglaterra.

Thomas Tuchel (tomada de video)

Es reconocido mundialmente por su innovación táctica, habiendo ganado importantes títulos en ligas de élite como la Bundesliga, la Ligue 1 y la Premier League, además de la UEFA Champions League.

Se le define como un “camaleón táctico” por su flexibilidad y pragmatismo, priorizando el control del balón y la presión intensa.

Sus métodos de entrenamiento son conocidos por ser innovadores y mentalmente exigentes.

A Thomas Tuchel se le describe como un perfeccionista obsesionado con el detalle, aunque también ha estado involucrado en diversas polémicas con las directivas de sus clubes por su carácter exigente.

Fue galardonado como The Best FIFA Men’s Football Coach y Entrenador del Año de la UEFA en 2021.

¿Cuántos años tiene Thomas Tuchel, DT de Inglaterra?

Thomas Tuchel tiene 52 años de edad.

¿Quién es la esposa de Thomas Tuchel, DT de Inglaterra?

Thomas Tuchel no tiene esposa en la actualidad. Estuvo casado durante 13 años con la periodista alemana Sissi Siebenthaler, se divorciaron de manera formal en el 2022.

¿Qué signo zodiacal es Thomas Tuchel, DT de Inglaterra?

Thomas Tuchel es del signo zodiacal Virgo.

Thomas Tuchel (ROBERTO SCHMIDT / AFP / AFP)

¿Cuántos hijos tiene Thomas Tuchel, DT de Inglaterra?

Thomas Tuchel tiene dos hijas, llamadas Emma y Kim.

¿Qué estudió Thomas Tuchel, DT de Inglaterra?

Thomas Tuchel estudió Administración de Empresas en la universidad y, posteriormente, se matriculó en Filología Inglesa y Educación Física.

¿En qué ha trabajado Thomas Tuchel, DT de Inglaterra?

Thomas Tuchel se desempeñó como defensa central. Jugó en las categorías inferiores del FC Augsburg antes de unirse a los Stuttgarter Kickers y, finalmente, al SSV Ulm.

Debido a una lesión crónica en el cartílago de la rodilla, se vio obligado a retirarse profesionalmente en 1998, a la edad de 25 años.

Tras su retiro, trabajó como barman mientras estudiaba Administración de Empresas, comenzó su carrera en los banquillos en el año 2000, trabajando con los equipos juveniles del VfB Stuttgart bajo la mentoría de Ralf Rangnick.

Posteriormente, regresó al Augsburg como coordinador de cantera y entrenador del FC Augsburg II.

Thomas Tuchel ha dirigido a algunos de los equipos más conocidos del mundo:

Mainz 05 (2009-2014): Logró estabilizar al club en la Bundesliga y alcanzó una histórica clasificación a la UEFA Europa League.

Borussia Dortmund (2015-2017): Sucedió a Jürgen Klopp y conquistó la Copa de Alemania (DFB-Pokal) en 2017.

Paris Saint-Germain (2018-2020): Ganó dos títulos de la Ligue 1, un triplete doméstico en su segunda temporada y llevó al club a su primera final de la Champions League en 2020.

Chelsea FC (2021-2022): En su primera temporada, llevó al equipo a ganar la UEFA Champions League, la Supercopa de Europa y el primer Mundial de Clubes en la historia de la institución.

Bayern Múnich (2023-2024): Conquistó la Bundesliga 2022-23 en una dramática última jornada

Anunciado en octubre de 2024, Tuchel asumió oficialmente el cargo de seleccionador de Inglaterra el 1 de enero de 2025. Es el primer alemán y el tercer extranjero en dirigir a los Three Lions.

Bajo su mando, Inglaterra se convirtió en el primer equipo europeo en clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA 2026, logrando un récord perfecto sin conceder goles durante la clasificación.

En febrero de 2026, extendió su contrato para permanecer en el cargo hasta después de la UEFA Euro 2028.