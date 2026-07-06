Javier Aguirre confirmó que el partido México vs Inglaterra es el último en el que será Director Técnico (DT) de la selección mexicana y resaltó que Rafa Márquez tomará el mando del Tri.

El DT de México en el Mundial 2026 aceptó que es el fin de una era y reiteró que es momento de “hacerse a un lado para que vengan los buenos”.

“Me despido de la selección, me despido del Estadio Azteca, fue mi último partido aquí y me voy con mucho orgullo y mucho sentimiento” Javier Aguirre

Javier Aguirre confirma que ahora vendrán “los buenos” con la dirección de Rafa Márquez en el Tri

Javier Aguirre resaltó que tiene claro que el partido de México vs Inglaterra en el Estadio Banorte fue su último como DT de la selección mexicana.

Asimismo, resaltó que es tiempo de que vengan “los buenos” con la dirección de Rafa Márquez, a quien considera muy preparado para tomar las riendas del Tri para los próximos 4 años.

“Yo sí sé con certeza que es mi último partido como entrenador de la sección mexicana en el estadio de Azteca eso sí que lo sé. Lo sé porque porque pues hay que hacerse de lado para que vengan los buenos que son Rafa y su grupo” Javier Aguirre

Javier Aguirre compartió que con este último enfrentamiento sabe que se retira de la selección “con mucho orgullo”.

Además, reconoció que también se va con mucho sentimiento porque es el Estadio Banorte donde vivió gran parte de su carrera futbolística.

Javier Aguirre reconoce responsabilidad por la derrota pero sale feliz por el crecimiento de la selección

Por otra parte, Javier Aguirre señaló que el desempeño de los jugadores del Tri fue bueno durante el partido y aseguró que la responsabilidad por el resultado es sólo suya.

Dijo saber que había esperanza en que pudieran pasar a cuartos de final y “si hay algo que reprochar pues es obviamente al entrenador porque él decide quién y cómo y hoy no pudo ser”.

Asimismo, reconoció que “veníamos de un momento difícil” donde el Tri era la selección número 17 sin haber ganado un Nation League.

Sin embargo, “hoy hay gente joven, muy joven” y, al final de su participación en el Mundial 2026, la selección mexicana es “la 9 o 10 del mundo” por lo que con Rafa Márquez se hará más fuerte.