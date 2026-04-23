La polémica volvió a sacudir el entorno del Mundial 2026 luego de que se diera a conocer una supuesta presión política desde Estados Unidos hacia la FIFA para modificar la lista de selecciones clasificadas. La versión apunta a que, desde el entorno de Donald Trump, se busca excluir a Irán del torneo y abrirle la puerta a Italia, una de las ausencias más llamativas en la próxima Copa del Mundo.

De acuerdo con reportes difundidos por distintos medios internacionales, el impulso de esta propuesta hacia FIFA de sacar del Mundial 2026 a Irán proviene de Paolo Zampolli, quien tendría cercanía con el entorno de Donald Trump. El argumento principal gira en torno al peso histórico de Italia en el fútbol mundial, destacando sus cuatro títulos de Copa del Mundo.

Sin embargo, la iniciativa ha generado un fuerte debate, ya que no responde a criterios deportivos. Irán consiguió su clasificación al Mundial en la cancha, mientras que Italia quedó fuera tras no superar las instancias eliminatorias, lo que vuelve aún más controversial cualquier intento de modificación externa.

FIFA sin pronunciamiento sobre petición del entorno de Donald Trump

Hasta el momento, la FIFA no ha emitido ninguna señal de que exista un proceso para alterar las selecciones clasificadas pese al deseo de Donald Trump y sus allegados. Por el contrario, su postura histórica ha sido mantener la independencia del deporte frente a factores políticos o diplomáticos.

El propio presidente de FIFA, Gianni Infantino, ha reiterado en distintas ocasiones que las plazas mundialistas se definen exclusivamente por méritos deportivos, aunque Donald Trump quisiera intervenir. En ese sentido, todo indica que Irán mantiene su lugar asegurado en la Copa del Mundo e Italia se perderá su tercer Mundial consecutivo

Además, el reglamento de la FIFA establece claramente que una selección solo puede ser excluida en casos extraordinarios, como sanciones disciplinarias graves o incumplimientos institucionales, escenarios que hasta ahora no aplican para el combinado iraní.

Donald Trump y Gianni Infantino han mostrado una buena relación a lo largo de la organización del Mundial (Evan Vucci / AP)

Estados Unidos no quiere a Irán en el Mundial por tensión geopolítica

El trasfondo del caso apunta más a tensiones geopolíticas que al ámbito futbolístico. Las relaciones entre Estados Unidos e Irán han sido complejas en los últimos años, y este contexto habría influido en la aparición de este tipo de propuestas de cara al Mundial.

A esto se suma el hecho de que el Mundial 2026 se celebrará en territorio de Estados Unidos, México y Canadá, lo que incrementa la atención sobre cualquier tema relacionado con seguridad, diplomacia y participación de ciertas selecciones. Incluso, Trump ya dejó entrever que no puede garantizar por completo la seguridad de la Selección de Irán.

Por ahora, la posibilidad de ver a Italia en el torneo sigue siendo lejana y sin sustento reglamentario. Todo indica que la polémica quedará como un intento mediático más, mientras el camino rumbo al Mundial 2026 continúa definido, al menos hasta el momento, por lo que sucede dentro de la cancha.