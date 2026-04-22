México 86 en Netflix es la nueva película de la plataforma con motivo del Mundial 2026, siendo una curiosa sátira de la manera en que se negoció el torneo de hace 40 años.

Por lo menos eso es lo que podemos ver en el primer tráiler de México 86 en Netflix, donde se nos deja ver parte del elenco, incluido a Diego Luna.

¿De qué trata México 86 en Netflix?

México 86 en Netflix nos cuenta la historia de Martín de la Torre, un empleado sin mucho talento, el cual ve la oportunidad de su vida cuando se cancela el Mundial en Colombia.

Con una sola meta, Martín de la Torre se empeña en traer la justa deportiva nuevamente al país, aunque eso signifique meterse con la gente más poderosa del mundo deportivo.

Así México 86 en Netflix hace una sátira de los manejos del futbol en el país, así como en el resto del mundo, dejando en claro que el Mundial se juega desde las negociaciones.

Donde cosas como el orgullo, el ego y la búsqueda de gloria no solo compete a los deportistas, también a la gente que está en las federaciones.

México 86 en Netflix (Netflix)

¿Cuándo se estrena México 86 en Netflix?

De acuerdo con la información oficial, México 86 en Netflix se estrena el 5 de junio, exactamente unos días antes del Mundial 2026.

Siendo México 86 en Netflix una manera perfecta de calentar motores alrededor del Mundial 2026, sobre todo para aquellos que les gusta saber todo del futbol.

Hay que señalar que la película solo se estrenará en la plataforma de streaming, no tendrá recorrido en cines en esta ocasión, algo que podría decepcionar a algunos fans.

Aunque también es una buena manera de reunirse para un golpe de nostalgia alrededor de lo que para muchos, ha sido uno de los mejores mundiales de la historia.

Además el que había sido el último de México, hasta la llegada del Mundial 2026 que tendrá partidos en CDMX, Monterrey y Guadalajara.