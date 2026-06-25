En medio de los festejos por el triunfo de México ante Chequia del Mundial 2026 un conductor en Cabo San Lucas, Baja California Sur embistió a una multitud, donde al menos 17 personas resultaron heridas.

“Un conductor que circulaba por la citada vialidad, al verse rodeado por personas que obstruían el paso y ejercían presión física sobre su unidad, realizó una maniobra de aceleración intempestiva, provocando el atropellamiento de varios peatones”. Dirección General de Seguridad Pública de Los Cabos.

Los hechos que quedaron grabados en video, habrían ocurrido alrededor de las 9:00 de la noche sobre la zona turística del bulevar Lázaro Cárdenas, según información de la Dirección General de Seguridad Pública de Los Cabos.

Tras el masivo atropellamiento, las 17 personas heridas fueron trasladadas a distintos hospitales de Cabo San Lucas, así como el conductor fue detenido y ya se encuentra a disposición del Ministerio Público.

17 personas heridas tras ser embestidas por conductor en festejo por el triunfo de México ante Chequia en Cabo San Lucas

La Dirección General de Seguridad Pública de Los Cabos detalló que son 17 las personas heridas, luego de que un conductor los embistiera.

Al momento de los hechos, se puede observar en video como el conductor acelera atropellando a la multitud, para luego chocar con un poste.

Lo que hizo que aficionados tratarán de hacerse justicia, bajando y golpeando al conductor.

Tras una llamada de emergencia, personal de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, acudieron a la zona que fue acordonada, para que paramédicos atendieran a los 17 heridos.

Según detalles de las autoridades, 10 personas fueron ingresadas en el Hospital General de Zona número 26 del IMSS, otras tres personas fueron trasladadas al Hospital General de Cabo San Lucas.

Mientras que dos más ingresaron al Hospital Saint Luke’s, una persona más en el Hospital AMC y por último otra más permanece bajo atención especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

Conductor que embistió a 17 personas en Cabo San Lucas es detenido

Tras embestir a 17 personas en Cabo San Lucas, el conductor fue detenido en el lugar de los hechos donde se celebraban el triunfo de México ante Chequia.

La Dirección General de Seguridad Pública de Los Cabos precisó que el conductor recibió atención médica, tras las lesiones por el choque y los golpes que recibió por aficionados.

Las autoridades ministeriales en Cabo San Lucas ya han abierto una investigación para esclarecer los hechos, así como establecer o deslindar responsabilidades.