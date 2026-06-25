Kenia Os celebró el triunfo de México en el Ángel de la Independencia en CDMX con máscara de luchador.

“El FOMO me ha llevado a lugares increíbles”, aseguró en redes la cantante quien decidió unirse a la afición mexicana luego de que el Tricolor venciera a Chequia el miércoles 24 de junio en el Mundial 2026.

Así celebró Kenia Os con máscara de luchador el triunfo de México en el Ángel

Kenia Os salió a las calles portando una máscara de luchador con una sudadera negra, para ocultar su identidad y celebrar en el Ángel la victoria de México.

Entre brincos, espuma y la alegría de los fanáticos, la cantante de Malas decisiones también festejó con todo bailando La Chona.

Kenia Os celebró el triunfo de México en el Ángel con máscara de luchador (Captura de video)

Incluso hasta se dio tiempo para disfrutar de comida callejera que se vendía en las inmediaciones del Ángel.

El triunfo de la Selección Mexicana demostró que además de ser un ícono de la música hoy en día, también Kenia Os es una gran fanática del fútbol.

Kenia Os celebró el triunfo de México en el Ángel con máscara de luchador (Captura de video)

Por lo que decidió unirse como una más en los festejos que ocurrieron después del partido en el Estadio Banorte.

En redes sociales, los fans de Kenia Os se sorprendieron al darse cuenta que la cantante estuvo en los festejos que reunieron a más de 800 mil personas.

Algunos aseguraron que sí llegaron a ver a la joven misteriosa que portaba una máscara rosa de luchador.

Sin embargo, en ningún momento se imaginaron que se tratara de la también influencer.

“Pasé por un lado tuyo sin saber que eras tú...” comentó una usuaria en redes.