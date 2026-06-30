La mañana de este martes murió Roberto Arellano Acevedo, el conductor involucrado en el atropellamiento ocurrido durante festejos en Cabo San Lucas por la victoria de México vs Chequia en el marco del Mundial 2026.

Desde el pasado 24 de junio, el hombre permanecía en el Hospital General con Especialidades Juan María de Salvatierra, en La Paz, donde recibía atención médica especializada.

A causa de la golpiza que recibió, murió a las 9:43 horas, informó Alberto Renteria, Secretario General del Ayuntamiento de Los Cabos.

Su muerte no pone punto final al caso, por el contrario, la Procuraduría General de Justicia del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades.

Refuerzan seguridad en Los Cabos por encuentro entre México vs Ecuador

Roberto Arellano circulaba con su automóvil por la avenida Lázaro Cárdenas, en Los Cabos, donde un grupo de aficionados zangoloteaban vehículos como parte de su festejo por el triunfo de México vs Chequia.

Por videos se sabe que el conductor aceleró su vehículo cuando aficionados comenzaron a sacudirlo a la par que golpeaban las ventanas. En su huida, Roberto se impactó contra un señalamiento.

Decenas de hinchas corrieron hacia el conductor, pero contrario a brindarle ayuda, lo sacaron del auto y comenzaron a golpearlo causándole heridas graves que provocaron su muerte, situación que autoridades evitarán que se repita.

Minutos antes del atropellamiento masivo en Los Cabos. Aficionados comenzaron a balancear al auto cuando d pronto avanzó rápidamente y embistió a decenas. Personas fueron por él y lo golpearon. Fue trasladado grave a un hospital. La Procuraduría estal investiga los hechos. pic.twitter.com/0TIwJociHk — Gladys R. Navarro (@gladys_rn) June 25, 2026

Con motivo al partido entre México y Ecuador, el Ayuntamiento de Los Cabos, redoblara la seguridad en restaurantes, bares y zonas donde aficionados suelen reunirse para llevar a cabo los festejos.

Un dispositivo de seguridad en el que participaran autoridades estatales y federales se activará a las 17:00 horas en bulevar Lázaro Cárdenas y en principales vialidades de acceso a la zona turística.

Como complemento se realizará un monitoreo mediante el sistema de videovigilancia C-5 y el uso de drones a fin de detectar cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad ciudadana.