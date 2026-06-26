Jaime Castillo, secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, será separado de su cargo tras agredir a una automovilista en Zacatecas durante los festejos por la victoria de México vs Chequia del Grupo A en el Mundial 2026.

Mediante un comunicado en el que Morena destaca sus principios y valores basados en el respeto, ética, igualdad y la defensa de la dignidad de todas las personas, se informa sobre las medidas que el partido tomará contra el dirigente juvenil.

“Iniciaremos los procedimientos correspondientes ante las instancias internas competentes para que, con apego a nuestros documentos básicos y respetando el debido proceso, se determine su separación de la responsabilidad partidista” Morena

El partido de la 4T reitera su rechazo por la violencia en todas sus expresiones, pero sobre todo en contra de las mujeres.

“Cualquier conducta que vulnere la integridad, los derechos o la dignidad de una mujer es incompatible con los valores del movimiento” Morena

Y, finalmente, se compromete a continuar actuando con responsabilidad, congruencia y firmeza para preservar los principios que representan así como la confianza de la ciudadanía.

Morenista será destituido tras agredir a una mujer en Zacatecas (Morena)

Dirigente juvenil de Morena agrede a mujer en Zacatecas

La noche del miércoles 24 de junio tras la victoria de la Selección Mexicana ante la Selección de República Checa, un grupo de aficionados rodeó un auto azul que circulaba en el cruce hacia el callejón del Santero, en Zacatecas.

Eufóricos, comenzaron a sacudir el auto que en ese momento conducía una mujer.

Incrédula por lo que ocurría, la conductora intentó esquivar a los aficionados. Avanzó poco a poco y en un momento se detuvo. Esto lo aprovechó un hombre, quien se acercó a la ventana del conductor y le dio un puñetazo.

Por videos que se difundieron en redes sociales se identificó a Jaime Castillo, secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, como el agresor.

⚽🇲🇽 #NTRDeportes Momentos de tensión se vivieron durante los festejos por el triunfo de México ante Chequia, luego de que una conductora acelerara su vehículo en el callejón del Santero, en el Centro Histórico de #Zacatecas, y estuviera a punto de provocar un atropellamiento. pic.twitter.com/6sNilxrryX — NTR (@ntrzacatecas) June 25, 2026

Ante esto, organizaciones y colectivos exigieron a Morena la destitución de Jaime Castillo.

Por su parte, el Movimiento Feminista de Zacatecas afirmó que hay “pruebas evidentes para que el agresor sea detenido de forma inmediata”

Mientras que la colectiva Resistencia Materno-Feminista condenó los hechos y pidió a la Fiscalía del Estado intervenir.