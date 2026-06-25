La influencer Mercedes Roa compartió un video viral desde el Estadio Banorte que expone cómo una celebración tras el triunfo de México en el Mundial 2026 se volvió riesgosa.

“¿por qué todo lo divertido lo tienen que convertir en peligroso?” Mercedes Roa, creadora de contenido

En las imágenes se observa a aficionados lanzando vasos de cerveza como proyectiles hacia la multitud, provocando un accidente en el Estadio Banorte.

Con el mensaje “¿por qué todo lo divertido lo tienen que convertir en peligroso?”, Mercedes Roa cuestionó la seguridad en los estadios sede del Mundial 2026, generando miles de reacciones y críticas a la falta de control en los protocolos.

Mercedes Roa cuestiona la seguridad en los estadios durante el Mundial 2026

A través de sus redes sociales, Mercedes Roa publicó un video en el Estadio Banorte, cuestionando la seguridad ante el peligro que provocaron los fanáticos de la Selección Mexicana en el Estadio Banorte.

Con un mensaje claro: “¿por qué todo lo divertido lo tienen que convertir en peligroso?”, Merces Roa compartió el momento en que aficionados mexicanos comenzaron a lanzar vasos de cerveza como proyectiles hacia los asistentes, provocando un accidente a uno de ellos.

La publicación de Mercedes Roa ha acumulado decenas de miles de interacciones, con comentarios que van desde críticas a la “cultura del valemadrismo” hasta anécdotas de aficionados que han sufrido lanzamientos similares.

Mercedes Roa (Instagram/mercedes_roa)

Este tipo de comportamientos no solo empañan la fiesta del fútbol mexicano, sino que resaltan fallas en los protocolos de seguridad del Estadio Banorte, sede de importantes encuentros de la Selección Mexicana y eventos internacionales. Expertos en seguridad deportiva recomiendan mayor control en la venta y consumo de bebidas en vasos que puedan convertirse en proyectiles.

Usuarios en redes coincidieron en que, aunque la pasión por el fútbol es parte de la identidad nacional, acciones como estas pueden derivar en accidentes graves, desde golpes hasta lesiones mayores.

Mercedes Roa, conocida por su cercanía con la afición y su cobertura de eventos mundialistas, ha usado su plataforma para visibilizar estos problemas y promover un ambiente más seguro en los estadios.