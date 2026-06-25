Policías de Apatzingán en Michoacán dispararon durante los festejos por el triunfo de México ante Chequia del Mundial 2026, quedando los hechos grabados en video.

Luego de que alrededor de las 9:40 de la noche sobre la avenida Constitución de 1814, en la colonia Centro en el municipio de Apatzingán y a escasos metros del Cerro del Mercadito del Ahuate, la afición mexicana se llevó tremendo susto.

Pues en videos se puede ver como policías arriba de una unidad dispararon al aire ante el movimiento del vehículo, luego de que aficionados se acercaran para celebrar el triunfo de México ante Chequia.

Cuestionan disparos de policías durante festejos por triunfo de México ante Chequia en Apatzingán

Tras el susto que se llevaron varios aficionados durante los festejos por el triunfo de México ante Chequia en Apatzingán, tras disparos de la policía, los hechos ya son foco de críticas en redes sociales y locatarios.

Luego que se cuestione el actuar de los policías, pues aseguran que la afición solo se encontraba emocionada ante el triunfo de la Selección Nacional Mexicana, sin causar daño.

Asimismo, otros más dicen que sí de causar un daño al vehículo ante los bruscos movimientos por el festejo, tampoco era motivo para que la policía sacaras las armas a disparar, incluso si fue al aire.

Pues en ningún momento se ve a la afición infringiendo alguna regla o causando destrozo o daños materiales o a personas en el lugar de los hechos.

Ayuntamiento de Apatzingán ya investiga a policías que dispararon en los festejos por triunfo de México ante Chequia

Tras los hechos de disparos por parte de policías en los festejos por el triunfo de México ante Chequia, el ayuntamiento de Apatzingán ya investiga el caso.

Las autoridades locales, señalaron que se encuentran revisando videos para esclarecer las circunstancias del incidente, por lo que procederá conforme a los protocolos y normativas en caso de encontrarse responsabilidades en los elementos.

Según medios locales, se espera que el ayuntamiento de Apatzingán emita su posicionamos en las próximas horas, tras resultados preliminares de las investigaciones.