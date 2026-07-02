La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur aseguró que la golpiza contra el conductor en Cabo San Lucas durante los festejos por la victoria de México frente a Ecuador continúan bajo investigación.

Antonio López Rodríguez, procurador de Baja California Sur, detalló que se trata de un caso complicado por el número de personas en el lugar, pero estarían trabajando en identificar a los responsables de la golpiza.

Autoridades investigan golpiza a conductor en Cabo San Lucas en festejos del México vs Ecuador

Durante los festejos del encuentro entre México y Ecuador, un automovilista embistió a una multitud que celebraba en el centro de Cabo San Lucas, por lo que las personas lo sacaron del auto y lo golpearon.

Golpiza a conductor en Cabo San Lucas sigue bajo investigación (Captura de pantalla)

La gravedad de la golpiza fue tal, que, pese a que el conductor recibió atención médica, falleció. El caso se ha complicado aún más por las circunstancias en las que se dio la golpiza en Cabo San Lucas.

El procurador Antonio López Rodríguez señaló que ni ninguno de los dos hechos estuvieron justificados, pero lo inmediato es identificar y determinar qué rol específico tuvo cada individuo en el hecho.

Asimismo, López Rodríguez explicó que, aunque la muerte del conductor extingue la acción penal por el atropellamiento, la investigación continúa por la agresión que derivó en su fallecimiento en Cabo San Lucas.

“Las personas que le generaron las lesiones y que le ocasionaron la pérdida de la vida tendrán que responder y para eso la investigación continúa”. Antonio López Rodríguez

Aunque se han recabado entrevistas de personas que estuvieron en el lugar, las autoridades consideran que no es prudente revelar información de identificación en este momento para mantener la integridad del proceso.