La Final de la Liga MX inicia con la visita de Toluca al Estadio Universitario de Tigres, este jueves 11 de diciembre, cita en la que los felinos necesitan sacar ventaja para defenderla en la vuelta, cuando salten a la cancha de los Diablos Rojos.

Toluca, el líder general de la Liga MX en el Apertura 2025, se ganó el derecho de recibir el partido de vuelta de la Final a Tigres, cita en la que va por su título 12.

Tigres tuvo un gran cierre de torneo en la Liga MX, que lo llevó hasta el subliderato del Apertura 2025.

Con Guido Pizarro en el banquillo, Tigres va en busca de su noveno campeonato de la Liga MX.

A diferencia de otras etapas en las que la tabla de posiciones podía definir al ganador, la Final de la Liga MX debe ganarse con goles, y en caso de empate habrá tiempos extras y penaltis.

Toluca vs Tigres: Comienza la final del futbol mexicano

Rueda el balón en el Estadio Nemesio Díez para la final del Clausura 2025 de la Liga MX entre Toluca y Tigres.

Toluca vs Tigres: Suena el himno nacional en el Estadio Nemesio Díez

Personal del Ejército Méxicano y la Guardia Nacional desplegaron una bandera en el campo de la Bombonera mientras suena el himno nacional.

Toluca vs Tigres: Listas las alineaciones del partido

La aparición de Hugo González y de Alexis Vega en la banca del Toluca es la gran novedad para las alineaciones de la final del Clausura 2025 de la Liga MX contra Tigres.

Cabe recordar que el arquero cometió un error que le costó un gol a los Diablos Rojos en la final de ida, mientras que el delantero lleva más de un mes alejado de las canchas.

Alineación del Toluca:

Luis García

Gacelo López, Andres Pereira, Franco Romero y Jesús Gallardo

Nico Castro, Marcel Ruiz y Jesús Angulo

Helinho, Paulinho y Santiago Simón

Alineación de Tigres: