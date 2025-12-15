André-Pierre Christian Gignac es uno de los futbolistas extranjeros más influyentes en la historia del futbol mexicano. Delantero de Tigres UANL desde 2015, el francés naturalizado mexicano se convirtió en ídolo del club regiomontano por su capacidad goleadora, liderazgo y protagonismo en los títulos más importantes de la institución.

La polémica del Apertura 2025 estalló durante la Final de Vuelta entre Tigres y Toluca, cuando André-Pierre Gignac fue agredido por un aficionado desde la tribuna al finalizar el encuentro. El hecho ocurrió en medio de la tensión por el resultado y quedó registrado en videos difundidos en redes sociales, lo que generó una fuerte reacción pública.

¿Quién es André-Pierre Gignac?

André-Pierre Gignac es un futbolista profesional francés que juega como delantero centro en Tigres UANL. Debutó con la Selección de Francia en abril de 2009 en un partido ante Lituania.

Con el combinado francés participó en la Copa Mundial de la FIFA 2010, donde disputó los tres encuentros de su selección, y fue subcampeón de la Eurocopa 2016, torneo en el que también destacó como uno de los goleadores.

Desde su llegada al futbol mexicano en 2015, Gignac ha recibido múltiples reconocimientos individuales, entre ellos el Balón de Oro de la Liga MX, tres títulos de goleo, y nombramientos como mejor delantero del torneo en distintas temporadas.

A nivel internacional fue reconocido como mejor delantero de la Concacaf, máximo goleador y mejor jugador de la Liga de Campeones de la Concacaf, además de obtener el Balón de Plata del Mundial de Clubes de la FIFA 2020.

En la historia de Tigres UANL, André-Pierre Gignac se convirtió en el máximo goleador histórico del club, así como en el máximo anotador del Clásico Regio, consolidándose como una de las máximas leyendas del fútbol regiomontano.

¿Qué edad tiene André-Pierre Gignac?

André-Pierre Gignac tiene 40 años en 2025, ya que nació el 5 de diciembre de 1985.

¿André-Pierre Gignac tiene esposa?

Sí. André-Pierre Gignac está casado con Deborah Gignac, quien se ha ganado el reconocimiento de la afición regiomontana por su labor social. A través de la Fundación Gignac, Deborah encabeza iniciativas enfocadas en apoyar a niñas y niños en situación de vulnerabilidad en Nuevo León.

¿Qué signo zodiacal es André-Pierre Gignac?

André-Pierre Gignac es Sagitario, signo asociado con competitividad, determinación y carácter fuerte.

¿André-Pierre Gignac tiene hijos?

Sí. Gignac es padre de cuatro hijos. De su primer matrimonio con una mujer llamada Stéphane nació su hijo mayor, mientras que con su actual esposa, Deborah Gignac, tiene tres hijos más.

¿Qué estudió André-Pierre Gignac?

No se cuenta con información pública sobre la formación académica de André-Pierre Gignac, ya que desde muy joven enfocó su desarrollo en el fútbol profesional, iniciando su formación deportiva en las fuerzas básicas del FC Martigues, club de su ciudad natal.

¿En qué ha trabajado André-Pierre Gignac?

André-Pierre Gignac ha desarrollado una extensa carrera como futbolista profesional, destacando en clubes de Francia y México:

FC Lorient (2004-2007): Debut profesional en la Ligue 1.

Toulouse FC (2007-2010): Goleador de la Ligue 1 en 2009 con 24 anotaciones.

Olympique de Marsella (2010-2015): Disputó 186 partidos, marcó 77 goles y ganó dos Copas de la Liga y una Supercopa.

Tigres UANL (2015-actualidad): Máximo goleador histórico del club

Además de su impacto deportivo, Gignac ha sido una de las figuras clave en la proyección internacional de la Liga MX y de Tigres UANL.