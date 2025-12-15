Según el experto de arbitraje, Cantante Guerrero, hay una jugada en la que Toluca fue perjudicado, pues no le marcaron un penal que pudo haber cambiado la historia.

En una Final todos los detalles cuentan, por lo que cualquier acción puede determinar un campeonato. Toluca se encontraba por debajo del marcador y ese penal era vida pura.

César Ramos fue el silbante de esta Final, y seguramente su nombre será recordado por muchos aficionados de los Diablos. Aunque también se debe decir que sea cual sea, siempre será señalado.

Aunque, Ramos es un viejo conocido de Tigres. Resulta que cuando ganaron su último campeonato, Clausura 2023, este árbitro estuvo en Cuartos de Final, que justamente eliminaron a Toluca, y en la Final de vuelta, cuando le ganaron a Chivas.

La prueba de que hubo un penal a favor del Toluca y no fue sancionado

Toluca llegó al Nemesio Diez con desventaja en el marcador, perdieron ante Tigres la Final de Ida en un Volcán que explotaba. Por lo que necesitaba goles sí o sí.

Luego, para su mala suerte, un gol de tiro de libre de Gorriarán puso al frente a Tigres. Cuando más necesitaban un gol, apareció la jugada polémica.

En un tiro de esquina de los Diablos, Farfan se colgó de Marcel Ruiz y no lo dejó rematar, o ni siquiera saltar por el balón. El exsilbante, Cantante Guerrero, lo señaló en sus redes sociales y lo clasificó como un claro penal.