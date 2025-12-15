La final del Apertura 2025 de la Liga MX terminó con mucha tensión fuera del terreno de juego, pues se registraron enfrentamientos entre la barra de Tigres y fans de Toluca.

Luego de que Toluca levantara el título, a las afueras del Estadio Nemesio Diez hubo discusiones y golpes entre integrantes de la barra de Tigres y algunos aficionados de Toluca, Estado de México.

Al finalizar el encuentro, integrantes de 'Libres y Lokos' protagonizaron enfrentamientos con aficionados del Toluca😡⚽



La Liga MX no ha emitido un comunicado oficial sobre sanciones, pero la escena ha reabierto el debate sobre la violencia en los partidos y la efectividad de los protocolos de seguridad.

Barra de Tigres se pelea con fans de Toluca luego de la final

Tras el silbatazo final de la final entre Tigres y Toluca, se registró un enfrentamiento en las calles cercanas al Estadio Nemesio Diez entre aficionados de ambos equipos.

La barra ‘Libres y Lokos’, que acudió para apoyar Tigres, fue protagonista de la disputa al cruzarse con fans de Toluca, lo que derivó en empujones y golpes.

Un video difundido en redes muestra las provocaciones y burlas hacia los auriazules tras la derrota, situación que encendió los ánimos y provocó la reacción violenta de algunos miembros de la barra.

Aunque no hay un reporte oficial de heridos graves, se escuchan silbatazos y gritos que sugieren la intervención de la policía, mientras los aficionados intentaban dispersarse y retomar el control del lugar.

La violencia también se vivió dentro del Estadio de Toluca

Aunque hubo una pelea fuera del Estadio Nemesio Diez, las tensiones comenzaron desde dentro del inmueble en el que se disputó la final de Toluca vs Tigres.

Primero, Gignac fue agredido por un fan de Toluca tras salir de cambio en el segundo tiempo, lo cual quedó gravado en la transmisión del partido.

Luego, Juan Pablo Vigón fue directo a agredir a un jugador de Toluca, luego de que el equipo metiera el penal que los convertía en bicampeones.