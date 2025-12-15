André-Pierre Gignac sufrió un duro revés tras perder la final ante Toluca; sin embargo, no perdió la categoría y tuvo un tremendo gesto que fue ejemplo para todos sus compañeros en Club Tigres.

También hay que saber perder y André-Pierre Gignac lo demostró, pues luego de firmar un triste capítulo en su carrera al perder la final del Apertura 2025 con Tigres frente a Toluca en el Estadio Nemesio Diez, se mantuvo en la cancha y le puso el ejemplo a todos sus compañeros.

El delantero francés soñaba con alcanzar una nueva estrella antes del retiro, pero el título se le escapó de las manos y aún así tuvo la categoría para reconocer a sus rivales.

El tremendo gesto de André-Pierre Gignac tras perder el título con Tigres

Luego de perder el título con Club Tigres, André-Pierre Gignac se mantuvo en la cancha y felicitó a los jugadores de Toluca, vigentes bicampeones del futbol mexicano.

En diferentes videos que circulan en redes sociales se aprecia como André-Pierre Gignac se mantiene en la cancha y espera a los jugadores de Toluca para darles un abrazo y felicitarlos por el campeonato.

Además de Gignac, Ozziel Herrera y Marcelo Flores tienen el mismo gesto, el cual les hizo merecedores de elogios en redes sociales.

¿Cómo quedó la final de la Liga MX entre Toluca y Tigres?

André-Pierre Gignac y Tigres buscaron el ansiado noveno campeonato, pero se metieron al Infierno y no pudieron ante los poderosos Diablos del Club Deportivo Toluca.

No obstante, el partido no fue, para nada, un trámite para Toluca, pues Tigres llevó la eliminatoria hasta la última instancia. El encuentro terminó 2-1 a favor de los Diablos, por lo que el marcador global fue el empate a dos tantos.

Después de los tiempos extras llegaron los penaltis y la tanda se extendió hasta el marcador de 9-8… ¡Una locura!

Con el triunfo en penaltis, Toluca derrotó a Tigres y se consagró bicampeón del futbol mexicano.