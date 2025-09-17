Este martes 16 de septiembre los aficionados de Tigres recibieron malas noticias sobre su histórico André-Pierre Gignac, quien presenta una nueva lesión, por lo que volvió a encender alarmas.

En los últimos torneos el delantero francés ha padecido de varias lesiones, lo que lo ha mantenido alejado de las canchas con el conjunto felino y ahora volverá a perderse algunos partidos.

Tigres viajó a Guadalajara para encarar el partido pendiente de la Jornada 1 ante Chivas, y lo hizo con dos movimientos importantes en la convocatoria para dicho juego.

¿Se acerca el retiro? Tigres revela nueva lesión de André-Pierre Gignac; se perderá estos partidos

Tigres dio a conocer el día de hoy que André-Pierre Gignac no entró a la convocatoria para el partido ante Chivas debido a una nueva lesión que presenta el francés.

De acuerdo con el comunicado del equipo, Gignac presenta un golpe en la rodilla derecha, por lo que su reincorporación a los entrenamientos felinos quedará sujeta a su evolución.

Por el momento el único partido que se perdería el delantero francés será el de mañana 17 de septiembre ante Chivas, se espera que ya pueda estar listo para el juego del sábado ante Pumas en CU.

📌 Informamos a nuestra afición que André-Pierre Gignac presenta un golpe en la rodilla derecha, por lo que su reincorporación al trabajo grupal quedará sujeta a su evolución. pic.twitter.com/AgIHJJJun1 — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) September 16, 2025

La baja de André-Pierre Gignac no será la única novedad en la convocatoria de Tigres

Tigres ya se encuentra en Guadalajara para concentrarse previo al partido ante Chivas en donde no podrán contar con André-Pierre Gignac por lesión pero sí tendrán un “refuerzo” inesperado.

Jesús Angulo, el defensor regresa a una convocatoria con Tigres luego de haber superado con éxito su recuperación de la lesión que presentaba por lo que será la primera vez en el Apertura 2025 que podría ver minutos si así lo decide el DT.

Los otros elementos felinos que tampoco hicieron el viaje a Guadalajara son Marcelo Flores, Eduardo Tercero y Vladimir Loroña, quienes no fueron tomados en cuenta por Guido Pizarro.