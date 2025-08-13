Toluca vs Pumas se miden el sábado 16 de agosto, en partido correspondiente a la Jornada 5 de la Liga MX.

Pumas no aprovechó su condición de local en la Jornada 4 de la Liga MX, y ante Toluca buscará sumar al menos un punto para no rezagarse en la tabla general del Apertura 2025.

Toluca vs Pumas: Hora para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

A las 21 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Toluca vs Pumas, el duelo estelar del sábado 16 de agosto, dentro de la Jornada 5 de la Liga MX.

Toluca vs Pumas: Canal para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Las plataformas ViX, TUDN, Caliente TV, Fox y Tubi transmitirán el partido Toluca vs Pumas, en la Jornada 5 de la Liga MX.

Partido: Toluca vs Pumas

Fase: Jornada 5 de la Liga MX

Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: ViX, TUDN, Caliente TV, Fox y Tubi

¿Cómo llega Toluca a la Jornada 5 de la Liga MX vs Pumas?

Toluca, campeón vigente de la Liga MX, se mantiene en la pelea por los primeros lugares del Apertura 2025.

En la Jornada 4 de la Liga MX, Toluca venció 2-0 al FC Juárez, partido tras el cual llegó a 9 puntos en el tercer lugar del Apertura 2025.

¿Cómo va Pumas en el Apertura 2025 de la Liga MX?

Pumas llegó a 4 puntos en la Jornada 4 de la Liga MX, luego de empatar 1-1 con Necaxa, en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

Pumas no ha ganado aún en su cancha, pero ya sumó tres puntos como visitante en la Jornada 3 del Apertura 2025 sobre Querétaro.

Sin embargo, en la Jornada 5 de la Liga MX, Pumas tendrá su partido más complicado en el Apertura 2025 visitando a Toluca.

En caso de sufrir otra derrota ante los Diablos Rojos, el proyecto de Pumas con Efraín Juárez empezará a ponerse en la mira debido a la baja productividad.