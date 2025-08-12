En la Jornada 5 de la Liga MX, Necaxa vs León se enfrentan en un atractivo partido; te decimos a qué hora y dónde ver a James Rodriguez.

Necaxa vs León es uno de los dos partidos programados para jugarse el virnes 15 de agosto, en el inicio de la Jornada 5 de la Liga MX.

Necaxa vs León: A qué hora ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX

El viernes 15 de agosto, Necaxa vs León juegan el partido de la Jornada 5, a partir de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

El Estadio Victoria será el escenario del partido Necaxa vs León, una visita complicada para el equipo de James Rodríguez.

Necaxa vs León: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX?

La plataforma Claro Sports y el Canal 7 transmitirán el partido Necaxa vs León, duelo correspondiente a la Jornada 5 de la Liga MX.

Partido: Necaxa vs León

Fase: Jornada 5 de la Liga MX

Fecha: Viernes 15 de agosto de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: Claro Sports y el Canal 7

¿Cómo llega Necaxa al partido de la Jornada 5 de Liga MX?

Necaxa se mantiene en una buena posición en la Liga MX, después de cuatro jornadas disputadas.

El la Jornada 4 del Apertura 2025, Necaxa sacó un punto en la cancha de Pumas, para afianzar el proyecto de Fernando Gago al frente de los Rayos.

De cara al partido contra León de James Rodríguez, Necaxa suma 5 puntos en el octavo lugar de la tabla general del Apertura 2025 en la Liga MX.

¿Cómo llega León a la Jornada 5 de la Liga MX?

La Jornada 5 de la Liga MX enfrenta a León de James Rodríguez contra Necaxa, duelo importante para La Fiera en sus aspiraciones de estar en los primeros lugares de la tabla general.

En la Jornada 4 de la Liga MX, León recibió a Rayados de Sergio Ramos, quien se reencontró con su excompañero James Rodríguez.

León perdió 1-3 con Rayados en la Jornada 4 de la Liga MX, y es el lugar 15 de la tabla general con 3 puntos.