La Jornada 5 de la Liga MX continúa con el partido Tigres vs América; te contamos cuándo y dónde ver el partido de las Águilas.

Tigres y América han tenido un buen inicio de Apertura 2025 en la Liga MX, así que se espera un partido de poder a poder entre dos de las escuadras favoritas para ganar el título.

Tigres vs América: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX?

Tigres vs América se enfrentan el sábado 16 de agosto en la Jornada 5 de la Liga MX.

A las 19 horas está pactado el silbatazo inicial del partido Tigres vs América, como parte de la Jornada 5 de la Liga MX, en el Estadio Universitario.

Tigres vs América será uno de los cinco partidos el sábado 16 de agosto.

Tigres vs América: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX?

Las señales del Canal 7, Tubi, Caliente TV y Fox transmitirán el partido Tigres vs América, en la Jornada 5 de la Liga MX.

Partido: Tigres vs América

Fase: Jornada 5 de la Liga MX

Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Canal 7, Tubi, Caliente TV y Fox

¿Cómo llega Tigres a la Jornada 5 de la Liga MX?

A la Jornada 5 de la Liga MX, Tigres llega en plan goleador, después de vapulear 7-0 a Puebla en la Jornada 4.

Tigres ocupa el segundo lugar de la Liga MX con 9 puntos, tres abajo del líder del Apertura 2025, Pachuca.

¿Cómo va América en el Apertura 2025 de la Liga MX?

América es el tercer lugar de la Liga MX tras cuatro jornadas disputadas, y con 8 puntos, confia en vencer a Tigres como visitante para acercarse al liderato general.

En la Jornada 4 de la Liga MX, América venció 1-0 a Querétaro, victoria importante por la suma de puntos, pero lejos de lo que se espera en cuanto a funcionamiento por parte de las Águilas.

En ese sentido, América peligra ante el enrachado Tigres, que es favorito para vencer a las Águilas en la Jornada 5.