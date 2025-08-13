Malas noticias para los aficionados de Club Pumas, ya que la Liga ha notificado que su duelo previsto para la Jornada 6 no se podrá llevar acabo.

De acuerdo con la información proporcionada, el partido de Club Pumas será pospuesto por las malas condiciones climatológicas.

Ahora los aficionados que tenían planeado acudir al partido del equipo universitario, quedarán a la espera de que se notifique el día y hora en que se jugará el partido.

Pumas no jugará en la Jornada 6 de la Liga MX Femenil

A través de sus redes sociales, la Liga MX Femenil informó que el partido entre Mazatlán FC y Club Pumas de la Jornada 6 será reprogramado.

Aunque se tenía previsto que Mazatlán FC y Club Pumas se enfrentaran este miércoles 13 de agosto a las 21:00 horas en el Estadio El Encanto, las condiciones climatológicas no lo permitieron.

En busca de salvaguardar la integridad tanto de las jugadoras como de los aficionados, la Liga MX Femenil tomó la decisión de posponer el partido entre ambos equipos.

Hasta el momento, no se sabe cuándo y a qué hora se jugará este partido, sin embargo, se espera que en las próximas horas se revelen más detalles.

Este Apertura 2025 ha estado marcado por varios incidentes que han puesto en pausa algunos partidos, por lo que el clima también podría afectar la realización de otros encuentros.

Pumas no jugará en la Jornada 6 de la Liga MX Femenil

¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido de Pumas en la Liga MX Femenil?

Tras la reprogramación de su partido de la Jornada 6 de la Liga MX Femenil, Club Pumas ya tiene en la mira su próximo encuentro que representará un verdadero reto.

Club Pumas recibirá en la cancha del Estadio Olímpico Universitario al Club América en una edición más del Clásico Capitalino en la Liga MX Femenil.

Las Águilas llegan con paso perfecto a este partido, sin embargo, las universitarias tampoco han conocido la derrota en lo que va del Apertura 2025, por lo que promete ser un duelo emocionante.