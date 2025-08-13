Chivas vs FC Juárez se miden el sábado 16 de agosto en la Jornada 5 de la Liga MX.

Chivas busca su segundo triunfo en la Liga MX, en busca de una mejor posición en la tabla general del Apertura 2025.

Chivas vs FC Juárez: Hora para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX

A las 17:07 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Chivas vs FC Juárez, en la Jornada 5 de la Liga MX.

Chivas vs FC Juárez: Canal para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX

La plataforma Amazon Prime Video será la señal en las que se podrá ver el partido Chivas vs FC Juárez, en la Jornada 5 de la Liga MX.

Partido: Chivas vs FC Juárez

Fase: Jornada 5 de la Liga MX

Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025

Horario: 17:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

¿Cómo llega Chivas a la Jornada 5 de la Liga MX vs Chivas?

Chivas perdió su partido de la Jornada 4 de la Liga MX contra Santos, por lo que le urge sumar tres puntos ante FC Juárez el sábado 16 de agosto.

Aunque tiene un partido pendiente por jugar, Chivas se estancó en 3 puntos en la posición 14 de la tabla general del Apertura 2025.

Chivas está obligado a sumar su segundo triunfo en el torneo para no rezagarse más en la competencia de la LigaMX.

Si no llega la victoria sobre FC Juárez, la presión para el proyecto que dirige Gabriel Milito empezará a cobrar fuerza.

¿Cómo va FC Juárez en el Apertura 2025 de la Liga MX?

El FC Juárez no ha tenido el mejor inicio en el Apertura 2025 de la Liga MX, pues en los primeros trer partidos que disputó apenas sumó dos puntos.

En la Jornada 4 de la Liga MX, el FC Juárez recibió a Toluca, uno de los equipos favoritos a ganar el campeonato del Apertur 2025.

El equipo fronterizo perdió 0-2 con Toluca para estancarse en 2 puntos, en el penúltimo lugar de la tabla general.