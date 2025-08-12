La Liga MX se reanudó con su Jornada 4 después de la participación de los equipos mexicanos en la Leagues Cup 2025; te decimos cómo están las posiciones en la tabla general del Apertura 2025.

La tabal general del Apertura 2025 de la Liga MX tiene movimientos en cada semana, pero tras la Jornada 4 el liderato no cambió de dueño.

Tabla general del torneo Apertura 2025 de la Liga MX después de la Jornada 4

Los movimientos en la tabla de posiciones del torneo Apertura 2025 de la Liga MX no cesan; así se ubican los equipos tras la Jornada 4.

Con 4 victorias en igual número de partidos, el Pachuca de Jaime Lozano se ubica en la primera posición de la tabla general del Apertura 2025 de la Liga MX.

Pachuca es seguido muy de cerca por tres equipos contendientes de manera natural al campeonato de la Liga MX.

Tigres, Toluca y Rayados acechan a Pachuca, mientras que, Cruz Azul y América completan los primeros seis lugares de la tabla general, por lo que si ahora finalizara el torneo calificarían directo a la Liguilla.

A continuación te compartimos la tabla general de la Liga MX:

Pachuca | 12 puntos Tigres | 9 puntos Toluca | 9 puntos Rayados | 9 puntos Cruz Azul | 8 puntos Club América | 8 puntos Santos |5 puntos Necaxa | 5 puntos Mazatlán | 5 puntos Tijuana | 5 puntos Pumas| 4 puntos Atlas | 4 puntos Chivas | 3 puntos San Luis | 3 puntos León | 3 puntos Puebla | 3 puntos FC Juárez | 2 puntos Querétaro | 0 puntos

¿Cuándo se jugará la Jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX?

La Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX inicia el viernes 15 de agosto, con dos partidos.

Estos son los partidos de la Jornada 5 de la Liga MX.

Viernes 15 de agosto

Puebla vs San Luis

Necaxa vs León

Sábado 16 de agosto

Chivas vs FC Juárez

Cruz Azul vs Santos

Tigres va América

Pachuca vs Tijuana

Toluca vs Pumas

Domingo 17 de agosto