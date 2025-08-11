Este fin de semana se disputó la Jornada 5 de la Liga MX Femenil, a estas alturas los equipos ya tomaron más ritmo y ello se refleja en los resultados que nos dejó esta fecha.

En esta quinta jornada no hubo cambios con respecto a los ocho equipos que ocupan los primeros puntos, casi todos se mantuvieron en el mismo lugar que la jornada anterior.

Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Así marchan los equipos tras la Jornada 5 del Apertura 2025

Se fue la Jornada 5 del Apertura 2025 y con ella podemos ver quienes son los 8 equipos que mejor se reforzaron para este nuevo torneo de la Liga MX Femenil.

América Femenil no suelta la cima de la tabla al mantener su paso perfecto además de una brutal cantidad de goles: 22 a favor por solo 1 en su contra.

Por el otro lado, a pesar de que ya se disputaron cinco fechas tanto Puebla como Mazatlán siguen sin poder sumar unidades por lo que son últimas de la tabla general.

Tabla general del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil:

América - 15 puntos Tigres - 13 puntos Pumas - 13 puntos Toluca - 13 puntos Rayadas - 12 puntos Pachuca - 10 puntos FC Juárez - 10 puntos Chivas - 10 puntos Atlético de San Luis León - 5 puntos Atlas - 5 puntos Cruz Azul - 4 puntos Santos - 4 puntos Necaxa - 4 puntos Tijuana - 2 puntos Querétaro - 1 punto Puebla- 0 puntos Mazatlán FC - 0 puntos

Resultados de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Entre el viernes 8 y sábado 9 de agosto se disputó la Jornada 5 del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil, una fecha en la que solo hubo 1 empate.

En el primer día de actividades: San Luis se impuso 2-0 a Querétaro, Chivas y Cruz Azul empataron a 1 tanto, Tigres derrotó 3-0 a Atlas, Rayadas goleó 5-0 al Mazatlán FC y Juárez derrotó 2-0 a Tijuana.

El sábado Pumas venció 1-2 a Puebla, América goleó 4-0 a Necaxa, Pachuca se impuso en casa 3-1 a Santos y Toluca derrotó por la mínima a León.