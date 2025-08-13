La Jornada 5 de la Liga MX enfrenta a Cruz Azul vs Santos; te decimos día, hora y canal para ver a La Máquina.

Cruz Azul vs Santos es unos de los partidos con los que continúa la Jornada 5 de la Liga MX.

Cruz Azul vs Santos: Día para ver a La Máquina en el partido de la Jornada 5 de la Liga MX

Cruz Azul vs Santos juegan el sábado 16 de agosto en la continuación de la Liga MX, como parte de la Jornada 5 del Apertura 2025.

Cruz Azul vs Santos: Hora para ver a La Máquina en el partido de la Jornada 5 de la Liga MX

Cruz Azul vs Santos se miden en la Liga MX, en partido que inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México.

Cruz Azul vs Santos: Canal para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX

Las señales de ViX Premium y TUDN transmitirán el partido Cruz Azul vs Santos, en la Jornada 5 de la Liga MX.

Partido: Cruz Azul vs Santos

Fase: Jornada 5 de la Liga MX

Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX Premium y TUDN

¿Cómo llega Cruz Azul al partido vs Santos en la Jornada 5 de la Liga MX?

Cruz Azul enfrentó a San Luis en el cierre de la Jornada 4 de la Liga MX, el lunes 11 de agosto en el Estadio Alfonso Lastras.

Con marcador de 1-0, Cruz Azul venció a San Luis para llegar a 8 puntos en la quinta posición de la tabla general en el Apertura 2025.

Sin embargo, el funcionamiento del Cruz Azul de Nicolás Narcamón no termina de convencer, por lo que está obligado a vencer con autoridad a Santos.

¿Cómo va Santos en el Apertura 2025 de la Liga MX?

Santos venció 1-0 a Chivas en la Jornada 4 de la Liga MX, para llegar a 6 puntos en el Apertura 2025.

El equipo lagunero ha aprovechado bien sus juegos como local, ya que también derrotó a Pumas en la Jornada 1 de la Liga MX.