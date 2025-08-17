Toluca y Pumas se enfrentan en la Jornada 5 de la Liga MX. Sin duda el duelo más atractivo, ya que juntan estrellas como Keylor Navas o Paulinho. Aquí puedes seguir todas la acciones en vivo.

Pumas no se encuentra en el mejor momento en la Liga MX, tiene un partido ganado, un empate y dos derrotas, por lo que solo ha juntado 4 puntos. Otra historia la de Toluca, que está en tercer lugar de la tabla.

Gracias a 3 victorias y una derrota tiene a los Diablos con 9 puntos. Así que para los Universitarios es una oportunidad para dar un golpe sobre la mesa, o para hundirse más y que las críticas a Juárez comiencen.

Toluca vs Pumas: Alineaciones disponibles

Toluca vs Pumas: Posibles alineaciones

Toluca: González; Barbosa, Briseño, Pereira, Gallardo; Romero, Ruíz, Domínguez, Castro, Vega; Paulinho.

Pumas: Navas; Bennevendo, Silva, Azuaje, Duarte; Trigos, Caicedo; Vite Carrasquilla, Ruvalcaba; Martínez.