Federico Viñas es futbolista de la Selección de Uruguay que juega como delantero centro y fue titular en los dos primeros partidos para su equipo en el Mundial 2026.

Pero ¿quién es Federico Viñas? Te contaremos lo que sabemos a detalle del futbolista de Uruguay.

¿Quién es Federico Viñas?

Federico Viña es un futbolista profesional que nació en Montevideo, Uruguay el 30 de junio de 1998.

El uruguayo Federico Viña destaca por ser delantero, así como su fama proviene de su presencia como futbolista en varios equipos de México.

¿Quién es Federico Viñas? Futbolista de Uruguay ( @fericovinas98)

¿Qué edad tiene Federico Viñas, futbolista de Uruguay?

Federico Viñas, futbolista de Uruguay, tiene 28 años de edad.

¿Quién es la pareja de Federico Viñas?

Jessy Jasso de 20 años, influencer y especialista en relaciones públicas y marketing es la pareja de Federico Viñas.

¿De qué signo zodiacal es Federico Viñas, futbolista de Uruguay?

Federico Viñas, futbolista de Uruguay pertenece al signo zodiacal de Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Federico Viñas?

Federico Viñas y Jessy Jasso, tiene una hija, Victoria de un año.

¿Qué estudio Federico Viñas, futbolista de Uruguay?

Federico Viñas, futbolista de Uruguay no cuenta con estudios profesionales, pues dejó la escuela al rededor de los 13 años para ayudar a su familia.

¿En qué ha trabajado Federico Viñas?

Federico Viñas trabajo como repartidor antes de convertirse en futbolista profesional de Uruguay, carrera la cual ha desarrollado en equipo como:

Juventud de Las Piedras, Uruguay

Club América, México

Club León, México

Real Oviedo, España

Deportivo Toluca, México