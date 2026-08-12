Rayados vs Nashville se miden en la jornada 3 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 1-1 que les serviría de poco en busca del pase a la siguiente ronda. Conoce las posibles alineaciones.
Con posibilidades de clasificar en la Leagues Cup 2026, Rayados y Nashville necesitan ganar el partido para mantener la esperanza.
Rayados vs Nashville: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Rayados vs Nashville es 1-1 dejando a los dos equipos eliminados en la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: Rayados 1-1 Nashville
Rayados vs Nashville: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
Rayados vs Nashville pondrán estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:
Rayados
- Portero: Luis Cárdenas.
- Defensores: Víctor Guzmán, Alonso Aceves y Ricardo Chávez
- Mediocampistas: Jorge Rodríguez, Orbelín Pineda, Óliver Torres, Jesús Manuel Corona.
- Delanteros: Lucas Ocampos, Diego Rossi y Hugo Cuypers
Nashville
- Portero: Brian Schwake.
- Defensores: Andy Najar, Maxwell Woledzi, Jeisson Palacios y Dan Lovitz.
- Mediocampistas: Matthew Corcoran, Eddi Tagseth, Cristian Espinoza, Hany Mukhtar y Elias Saad
- Delantero: Sam Surridge
Rayados vs Nashville: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
Rayados vs Nashville juegan el miércoles 12 de agosto en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV a las 17:30 horas.
- Partido: Rayados vs Nashville
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026
- Horario: 18:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Geodis Park
- Transmisión: Apple TV e Imagen TV