Rayados vs Nashville se miden en la jornada 3 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 1-1 que les serviría de poco en busca del pase a la siguiente ronda. Conoce las posibles alineaciones.

Con posibilidades de clasificar en la Leagues Cup 2026, Rayados y Nashville necesitan ganar el partido para mantener la esperanza.

Rayados vs Nashville: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Rayados vs Nashville es 1-1 dejando a los dos equipos eliminados en la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Rayados 1-1 Nashville

Rayados vs Nashville: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

Rayados vs Nashville pondrán estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:

Rayados

Portero: Luis Cárdenas.

Defensores: Víctor Guzmán, Alonso Aceves y Ricardo Chávez

Mediocampistas: Jorge Rodríguez, Orbelín Pineda, Óliver Torres, Jesús Manuel Corona.

Delanteros: Lucas Ocampos, Diego Rossi y Hugo Cuypers

Rayados está obligado a vencer al Nashville en la Jornada 3 (Juan Carlos Ocampo / Juan Carlos Ocampo)

Nashville

Portero: Brian Schwake.

Defensores: Andy Najar, Maxwell Woledzi, Jeisson Palacios y Dan Lovitz.

Mediocampistas: Matthew Corcoran, Eddi Tagseth, Cristian Espinoza, Hany Mukhtar y Elias Saad

Delantero: Sam Surridge

Rayados vs Nashville: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

Rayados vs Nashville juegan el miércoles 12 de agosto en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV a las 17:30 horas.