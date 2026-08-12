México volvió a hacer historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, al conquistar un total de 407 medallas y convertirse en tricampeón de la justa regional, tal y como reveló, el director general de la Conade, Rommel Pacheco.

“Hoy celebramos la mejor actuación de México en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe” Rommel Pacheco, director general de la Conade

Durante la Mañanera del Pueblo de este 12 de agosto, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, Rommel Pacheco, destacó el resultado de la delegación mexicana con:

167 medallas de oro

125 de plata

115 de bronce

¿Cuántas medallas ganó México en los Juegos Centroamericanos 2026?

De acuerdo con el balance presentado durante la conferencia matutina por Rommel Pacheco, México consiguió 167 medallas de oro, 125 de plata y 115 de bronce, para sumar las 407 preseas obtenidas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Santo Domingo.

Con este resultado, la delegación mexicana se colocó nuevamente en la cima del medallero y consiguió su tercer campeonato consecutivo en los Juegos Centroamericanos, consolidando su dominio regional.

Titular de la Conade, Rommel Pacheco, habló sobre Chicharito Hernández (Rommel Pacheco vía X)

La actuación representa además el mejor registro histórico de México en cuanto a medallas totales dentro de esta competencia, en donde la delegación nacional superó ampliamente las 354 preseas conseguidas en San Salvador 2023.

Durante la conferencia se informó que se premiarán cada una de las medallas obtenidas por los atletas mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y no sólo la más alta, por lo que en ese sentido, Claudia Sheinbaum informó que para el 2027 aumentarán las becas para los atletas mexicanos.

La hazaña de los deportistas mexicanos llega en el año en que los Juegos Centroamericanos y del Caribe cumplen un siglo de existencia.