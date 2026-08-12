Seattle vs Chivas se enfrentan en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-1 a favor del equipo de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.
Con posibilidades de clasificar en la Leagues Cup 2026, Seattle necesita ganar a Chivas, equipo que llega eliminado a la Jornada 3.
Seattle vs Chivas: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Seattle vs Chivas es 2-1 a favor de los estadounidenses que se acercarían a la siguiente fase de la Leagues Cup 2026.
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Seattle vs Chivas: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
Seattle vs Chivas pondrán estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:
LAFC
- Portero: Stefan Frei
- Defensas: Kalani Kossa-Rienzi, Antino López, Jackson Ragen y Nouhou Tolo
- Mediocampistas: Alex Roldán, Peter Kingston, Sebastián Gómez, Albert Rusnák y Paul Rothrock
- Delantero: Danny Musovski
Chivas
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Miguel Gómez, Diego Campillo, Luis Romo y Bryan González
- Mediocampistas: Fernando González Richard Ledezma, Omar Govea y Roberto Alvarado
- Delanteros: Ángel Sepúlveda y Armando González
Seattle vs Chivas: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
Seattle vs Chivas juegan el miércoles 12 de agosto en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV e Imagen TV a las 20:00 horas.
- Partido: LAFC vs Querétaro
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026
- Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Lumen Field
- Transmisión: Apple TV