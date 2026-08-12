Seattle vs Chivas se enfrentan en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-1 a favor del equipo de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.

Con posibilidades de clasificar en la Leagues Cup 2026, Seattle necesita ganar a Chivas, equipo que llega eliminado a la Jornada 3.

Seattle vs Chivas: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Seattle vs Chivas es 2-1 a favor de los estadounidenses que se acercarían a la siguiente fase de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Seattle 2-1 Chivas

Seattle vs Chivas: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

Seattle vs Chivas pondrán estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:

LAFC

Portero: Stefan Frei

Defensas: Kalani Kossa-Rienzi, Antino López, Jackson Ragen y Nouhou Tolo

Mediocampistas: Alex Roldán, Peter Kingston, Sebastián Gómez, Albert Rusnák y Paul Rothrock

Delantero: Danny Musovski

Chivas llega eliminado a la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026 (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

Chivas

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Miguel Gómez, Diego Campillo, Luis Romo y Bryan González

Mediocampistas: Fernando González Richard Ledezma, Omar Govea y Roberto Alvarado

Delanteros: Ángel Sepúlveda y Armando González

Seattle vs Chivas: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

Seattle vs Chivas juegan el miércoles 12 de agosto en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV e Imagen TV a las 20:00 horas.