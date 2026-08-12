San Diego vs Puebla se encuentran en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-0 a favor del equipo de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.

Con alguna posibilidades de clasificar en la Leagues Cup 2026, San Diego necesita ganar a Puebla, equipo que llega eliminado a la Jornada 3.

San Diego vs Puebla: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido San Diego vs Puebla es 2-0 para el equipo de California los que se acercaría a la siguiente fase de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: San Diego 2-0 Puebla

San Diego vs Puebla: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

San Diego vs Puebla pondrán estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:

San Diego

Portero: CJ dos Santos

Defensas: K. Sargeant, M. Duah, C. McVey y D. Thorhallsson

Mediocampistas: O. Valakari, J. Tverskov y A. Alvarado

Delanteros: D. Vazquez, M. Ingvartsen y A. Dreyer

Puebla ya está eliminado en la Leagues Cup 2026 (@ClubPuebla)

Puebla

Portero: Ricardo Gutiérrez

Defensas: Fernando Monárrez, Jonathan Vargas, Facundo Almada e Iván Moreno

Mediocampistas: Santiago Sanabria, Ángel Organista, César Baltazar y Kevin Velasco

Delanteros: Emiliano Gómez y Eduardo Mustre

San Diego vs Puebla: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

San Diego vs Puebla juegan el miércoles 12 de agosto en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV e Imagen TV a las 20:25 horas.