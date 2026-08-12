San Diego vs Puebla se encuentran en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-0 a favor del equipo de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.
Con alguna posibilidades de clasificar en la Leagues Cup 2026, San Diego necesita ganar a Puebla, equipo que llega eliminado a la Jornada 3.
San Diego vs Puebla: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido San Diego vs Puebla es 2-0 para el equipo de California los que se acercaría a la siguiente fase de la Leagues Cup 2026.
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San Diego vs Puebla: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
San Diego vs Puebla pondrán estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:
San Diego
- Portero: CJ dos Santos
- Defensas: K. Sargeant, M. Duah, C. McVey y D. Thorhallsson
- Mediocampistas: O. Valakari, J. Tverskov y A. Alvarado
- Delanteros: D. Vazquez, M. Ingvartsen y A. Dreyer
Puebla
- Portero: Ricardo Gutiérrez
- Defensas: Fernando Monárrez, Jonathan Vargas, Facundo Almada e Iván Moreno
- Mediocampistas: Santiago Sanabria, Ángel Organista, César Baltazar y Kevin Velasco
- Delanteros: Emiliano Gómez y Eduardo Mustre
San Diego vs Puebla: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
San Diego vs Puebla juegan el miércoles 12 de agosto en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV e Imagen TV a las 20:25 horas.
- Partido: San Diego vs Puebla
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026
- Horario: 20:25 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Snapdragon Stadium
- Transmisión: Apple TV