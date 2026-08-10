La endeble postura de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) frente a las polémicas de Gianni Infantino tendría un trasfondo estratégico.

De acuerdo con una versión difundida por el periodista Martín del Palacio, el presidente de la FIFA habría ofrecido apoyo a México para dejar Concacaf y sumarse a Conmebol, a cambio de respaldo político en las próximas elecciones del organismo.

Aunque el cambio podría beneficiar al futbol mexicano en lo deportivo, implicaría riesgos económicos al perder ingresos por partidos amistosos en Estados Unidos.

Mikel Arriola. Presidente de la FMF (David Leah / David Leah)

Versión: Infantino habría ofrecido apoyo a México para unirse a Conmebol y dejar Concacaf

En medio de la polémica internacional tas la filtración de los planes de la Gianni Infantino por vender participaciones comerciales del Mundial, la FMF emitió un tibio comunicado que generó más críticas.

El organismo del futbol de México llamó a la “institucionalidad” y la “gobernanza”, a diferencia de múltiples confederaciones y federaciones que expresaron su rechazo.

Una semana después, el periodista Martín del Palacio reveló que la suave postura de la FMF en torno a Infantino tendría su origen en un atractivo ofrecimiento que hizo el presidente de la FIFA.

Gianni Infantino (especial)

Al respecto, el periodista refirió en su podcast “Desde el VAR”, que Infantino habría ofrecido ayuda a México para un cambio de confederación en el que se sume a Conmebol y abandone Concacaf.

Según la versión difundida, el presidente de la FIFA no planteó el ofrecimiento sin solicitar nada a cambio, pues en compensación habría solicitado el apoyo político de México.

En específico, se afirma en la versión, Infantino busca que México cabildee a su favor de cara a las próximas elecciones en las que podría correr riesgo su reelección como presidente de la FIFA.

¿A México le conviene dejar Concacaf y sumarse a Conmebol?

Hasta el cierre de esta publicación, la revelación sobre el supuesto ofrecimiento que Infantino le hizo a México para dejar Concacaf no ha tenido respuesta por parte de la FMF.

Sin embargo, conviene resaltar que pese a que el cambio beneficiaría al futbol mexicano en términos deportivos y competitivos, en el asunto económico no sería muy atractivo.

Lo anterior debido a que la FMF tiene un acuerdo vigente con Soccer United Marketing por la comercialización de los partidos amistosos de la Selección Mexicana en Estados Unidos.

Por el acuerdo, un cambio de confederación eliminaría una de las principales fuentes de ingresos para la FMF, pues los partidos en Estados Unidos necesitan la autorización de la conferenció anfitriona, es decir Concacaf.

Al perder la afiliación regional, el ‘Tri’ podría quedar inhabilitado para jugar en territorio estadounidense, impidiendo que México explote en temas comerciales dicho territorio.