Fabrizio Romano vino a cambiar el mundo de los fichajes y cómo se dan las noticias. Sin embargo, hay muchas cosas detrás el periodista deportivo más famoso del mundo.

Hace apenas unos años, antes de la llegada de Fabrizio Romano, nos podíamos enterar de noticias de transferencias por anuncios oficiales, o por la televisión. Había más misterio y no era tan inmediato.

La llegada de las redes sociales, en específico Twitter, cambió todo. La comunicación es en tiempo real, e incluso ya nos enteramos de movimientos de jugadores antes de que ocurra. Los rumores están a la orden del día y hasta mentiras.

Fabrizio Romano es uno de los precursores, así que veamos cómo comenzó todo y su historia detrás.

Fabrizio Romano, el experto mundial en fichajes, revela la insólita forma con la que consigue sus exclusivas

La historia de Fabrizio Romano comenzó en inicios del 2010, se podría decir que estuvo en el momento y lugar correcto, pues le llegó la noticia a los 18 años que Mauricio Icardi iba a salir de Barcelona.

De esa forma, inició un imperio, tanto que ahora, Fabrizio Romano ya no busca la noticia, sino ahora lo buscan. Representantes, jugadores y hasta equipos.

“¿Cómo puedo obtener información sobre fichajes? Muchos jugadores me envían mensajes directos, o yo también les envío mensajes directos para pedirles información. Por favor, ¿puedes decir algo sobre mí porque quiero dejar el club?“, comentó Fabrizio Romano.

🗣️ Fabrizio Romano: "How do I get info on transfers? Many players send me DMs directly, or I also send them DMs to ask for information.



Sometimes, they tell me 'please, can you say something about me because I want to leave the club?'" pic.twitter.com/j0njZ7oP73 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) September 6, 2025

La realidad de Fabrizio Romano y los fichajes

Es cierto que Fabrizio Romano es el periodista más reconocido a nivel mundial en cuanto a fichajes, tiene millones y millones de seguidores en redes sociales.

Debido a su fama, Fabrizio Romano tiene contratos con jugadores y clubes para hablar de ellos, pues tiene un alcance enorme. Además, mucha gente dice que llega a sacar información de otros periodistas, pues no tiene todas las exclusivas.