Tigres vs Toluca se reencuentran en la Jornada 3 de la Liga MX. Revisa cuándo y dónde ver el partido del Clausura 2026.

Partido: Tigres vs Toluca

Fase: Jornada 3 Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 17 de enero de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: FOX One y Canal 7

Tigres vs Toluca: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX?

El sábado 17 de enero de 2026 continúa la Jornada 3 del Torneo de Clausura 2026 la Liga MX con cinco partidos, entre ellos Tigres vs Toluca.

Tigres vs Toluca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX?

El partido Tigres vs Toluca iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de FOX One y Canal7.

¿Cómo llegan Tigres y Toluca al partido de la Jornada 3 de Liga MX?

Tigres y Toluca demostraron en el arranque de la Liga MX en el Clausura 2026 que son candidatos al campeonato.

Después de sumar sus primeros tres puntos en la Jornada 1, Tigres recibió a Pumas en la Jornada 2, mientras que Toluca hizo lo propio ante Santos.

Así se jugará la Jornada 3 de Liga MX del Clausura 2026

Con un partido inicia la Jornada 3 de la Liga MX el viernes 16 de enero, al día siguiente se miden Tigres vs Toluca en la reedición de la Final del Apertura 2025.

Así se jugará la Jornada 3 de Liga MX:

Viernes 16 de enero de 2026

Mazatlán vs Rayados | FOX One y Canal 7

Sábado 17 de enero

Necaxa vs Atlas | Canal 7, ViX y Claro Sports

Chivas vs Querétaro | Amazon Prime Video

Tigres vs Toluca | FOX One y Canal 7

Cruz Azul vs Puebla | TUDN y ViX

Tijuana vs San Luis | FOX One

Domingo 18 de enero