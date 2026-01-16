Pumas y León se enfrentarán en la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX y aquí te decimos el día, hora y canal para ver el partido entre los felinos del futbol mexicano.
- Partido: Pumas vs León
- Fase: Jornada 3 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Domingo 18 de enero de 2026
- Horario: 12pm, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: Canal 2, ViX y TUDN
Pumas vs León: Día para ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX
Pumas y León se verán las caras el domingo 18 de enero: el último día de actividades de la Jornada 3 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.
Pumas vs León: Hora para ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX
El Pumas vs León partido de la Jornada 3 de la Liga MX dará inicio al mediodía, las 12pm, del tiempo del Centro de México.
Pumas vs León: Canal para ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX
El Pumas vs León partido de la Jornada 3 de la Liga MX contará con tres opciones de transmisión, por tv abierta a través del Canal 2, en streaming por ViX y por tv de paga en TUDN.
¿Cómo llegan Pumas y León a la Jornada 3 de la Liga MX?
Pumas arrancó el torneo Clausura 2026 de la Liga MX en casa recibiendo a Querétaro donde sumó un empate de 1-1 mientras que en la fecha 2 derrotó 1-0 a Tigres en el Estadio Universitario por lo que a la Jornada 3 llega en la tercera posición de la tabla general con 4 puntos.
Por su parte, León debutó en el Clausura 2026 con una victoria de 2-1 ante Cruz Azul en casa mientras que para la fecha 2 cayó 2-1 en el Estadio Hidalgo ante Pachuca por lo que para la Jornada 3 llega ubicado en el lugar 8 con 3 puntos.
Así se jugará la Jornada 3 de Liga MX:
- Viernes 16 de enero de 2026
Mazatlán vs Rayados
- Sábado 17 de enero
Necaxa vs Atlas
Chivas vs Querétaro
Tigres vs Toluca
Cruz Azul vs Puebla
Tijuana vs San Luis
- Domingo 18 de enero
Pumas vs León
Santos vs FC Juárez
Pachuca vs América