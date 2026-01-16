Pumas y León se enfrentarán en la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX y aquí te decimos el día, hora y canal para ver el partido entre los felinos del futbol mexicano.

Partido: Pumas vs León

Fase: Jornada 3 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 18 de enero de 2026

Horario: 12pm, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 2, ViX y TUDN

Pumas vs León: Día para ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX

Pumas y León se verán las caras el domingo 18 de enero: el último día de actividades de la Jornada 3 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Pumas vs León: Hora para ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX

El Pumas vs León partido de la Jornada 3 de la Liga MX dará inicio al mediodía, las 12pm, del tiempo del Centro de México.

Pumas vs León: Canal para ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX

El Pumas vs León partido de la Jornada 3 de la Liga MX contará con tres opciones de transmisión, por tv abierta a través del Canal 2, en streaming por ViX y por tv de paga en TUDN.

¿Cómo llegan Pumas y León a la Jornada 3 de la Liga MX?

Pumas arrancó el torneo Clausura 2026 de la Liga MX en casa recibiendo a Querétaro donde sumó un empate de 1-1 mientras que en la fecha 2 derrotó 1-0 a Tigres en el Estadio Universitario por lo que a la Jornada 3 llega en la tercera posición de la tabla general con 4 puntos.

Por su parte, León debutó en el Clausura 2026 con una victoria de 2-1 ante Cruz Azul en casa mientras que para la fecha 2 cayó 2-1 en el Estadio Hidalgo ante Pachuca por lo que para la Jornada 3 llega ubicado en el lugar 8 con 3 puntos.

Así se jugará la Jornada 3 de Liga MX:

Viernes 16 de enero de 2026

Mazatlán vs Rayados

Sábado 17 de enero

Necaxa vs Atlas

Chivas vs Querétaro

Tigres vs Toluca

Cruz Azul vs Puebla

Tijuana vs San Luis

Domingo 18 de enero

Pumas vs León

Santos vs FC Juárez

Pachuca vs América